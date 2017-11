Ta vikend smučarski sejem v Novem mestu

24.11.2017 | 17:00

Foto:I. V/arhiv DL

Novo mesto - Tradicionalni smučarski sejem smučarskega društva Krka Rog bo v športni dvorani Marof jutri, v soboto, med 9. in 19. uro in v nedeljo med 9. in 15. uro. Ob 11.30 bodo oba dneva pripravili tekmovanje za otroke v veselem veleslalomu.

Opremo za komisijsko prodajo pa sprejemajo danes v športni dvorani Marof (vhod z zadnje strani pri dimniku) med 17. in 19. uro.

I. V.