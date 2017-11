Metliška občina praznuje

25.11.2017 | 09:00

Metlika - Metliška občina jutri praznuje svoj praznik v spomin na 26. november 1942, ko so slovenski in hrvaški partizani uničili belogardistično in italijansko postojanko na Suhorju. Osrednja slovesnost pa je bila v športni dvorani pri OŠ Metlika včeraj zvečer. Slavnostni govornik je bil župan Darko Zevnik, ki je predstavil delo, opravljeno v zadnjem letu.

Seveda se je dotaknil tudi nalog, ki so si jih v občini začrtali v prihodnje. Kot je dejal, imajo v občini v letih, ki so pred nami, kar nekaj smelih načrtov, ki vključujejo knjižnico, športni park, dokončanje komunalne ureditve, glasbeno šolo. Letos so se srečali tudi s pomanjkanjem prostora v vrtcu, kar jih po eni strani veseli, hkrati pa je to tudi izziv za naprej. Obljubil pa je tudi, da bo prihodnjo pomlad pri metliškem kopališču nov fitnes park.

Na slovesnosti so podelili tudi občinska priznanja. Plakete so prejeli Milena Pavlovič, Vekoslav Prevalšek in prireditveni odbor prireditev Pridi zvečer na grad, ki mu predseduje Marta Strahinić. Priznanje na področju športa si je za organizacijsko delo prislužil zaslužni športni delavec Vinko Stopar. Plaketo za najboljšo športnico pa je prejela nogometašica Larissa Šoronda.

V pestrem kulturnem programu so nastopili Mestna godba Metlika, tamburaški orkester Carmen Cord, folklorna skupina Mlinček iz Otroškega vrtca Metlika ter otroška pevska skupina Cantabile iz OŠ Metlika.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

Galerija





































































starejši najprej

novejši najprej Komentarji (8) 6h nazaj Oceni abecedarij in spet smo zmagali.... 4h nazaj Oceni barcelona WC'? Hudo zaprtje? Ojoj, siromak.... 3h nazaj Oceni abecedarij bleščeča zmaga koncepta OF - združeni (jedinstveni) slovenski in hrvaški partizani v nulo pomendrali NOTRANJEGA sovražnika (belogardejsko zalego) in ZUNANJEGA sovražnika (talijančeke črnosrajčne)... k zmagi je javno čestital naš veliki komandant Josip Broz Tito preko radia Svobodna Evropa... 2h nazaj Oceni Dodi Àabecedko tvoj zločinec je med sodobnimi diktatorji šele 13. Na svetu v druzbi Hitlerja Stalina itd 1h nazaj Oceni abecedarij komercialna tv nova htv24 že več kot leto dni ponavlja mantro, da so domobrančeki drugorazredni, kar je zelo nevarno početje.... če papagajsko ponavljamo besedo (SVETOPISEMSKO IN BESEDA JE MESO POSTALA) drugorazredni, bodo ti dejansko to postali in tudi njihovi potomci in somišljeniki 1h nazaj Oceni abecedarij v čem vidim problem samooklicanja za drugorazredne - to lahko vodi tudi do drugorazrednosti v zaporih - sedaj npr. Jonsha in Bafčar prebivata v prvorazrednih celicah - a bo ščasoma potrebno tudi v zaporih vzpostaviti tudi drugorazredne celice.. 1h nazaj Oceni abecedarij pozivam vse tiste, ki imate vpliv na komercialno nova tv htv24, da opustijo samooklicevanje z drugorazrednimi, ker ima takšno početje samomorilske posledice... 20m nazaj Oceni odrešinasabcja ko bi se take posledice že enkrat pojavile pri tebi in bi bili rešeni tvojega petokolonaškega smetenja po komentarjih !! Preglej samo prijavljene komentatorje