Zagorel dimnik stanovanjske hiše in odpadni les v naravi; padel motorist

25.11.2017 | 08:10

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 16.26 so v kraju Vratno, občina Šentjernej, zagorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Šentjernej so požar pogasili, očistili dimnik, pregledali okolico s termo kamero in prepovedali nadaljnje kurjenje do prihoda dimnikarja.

Padel motorist

Ob 16.27 je v bližini naselja Mala Hubajnica v občni Sevnica padel motorist in se pri tem poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj dogodka, nudili pomoč poškodovanemu, razsvetlili kraj nesreče in ga prenesli v reševalno vozilo. Reševalci nujne medicinske pomoči Sevnica so poškodovanega oskrbeli in prepeljali v novomeško splošno bolnišnico.

Požar v naravi

Ob 18.57 je v naselju Velike Malence, občina Brežice, v gozdu zagorel odpadni les, veje in podrast. Požar na površini 220 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Skopice in PGD Krška vas.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CP BUČNA VAS NAD. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

R. N.