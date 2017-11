Naredite sami adventni venček!

Škocjan - Društvo podeželskih žena Škocjan pogosto pripravlja kake delavnice in izobraževanja z različnih področij.

Delavnico je vodila Renata Bukovec Kokalj.

Ker se bližajo božični prazniki, čas božiča pa simbolizira adventni venček, so se članice odločile, da se naučijo, kako ga narediti same. Zato so v goste povabile Renato Bukovec Kokalj z mirnskega konca, mojstrico domače umetne obrti, ki je še kako vešča tudi izdelovanja adventnih venčkov.

Simona Globevnik, nova predsednica DPŽ Škocjan

Dobile so se pri Simoni Globevnik, ki društvo vodo od lanskega februarja, in se pridno lotile dela. Bukovec Kokaljeva jim je bila z nasveti in idejami v veliko pomoč. S sabo je prinesla najrazličnejši material in žene so ugotovile, da adventni aranžma nima nujno vedno obliko venčka, ampak je ustvarjalnosti prepuščena svoboda. Le štiri svečke morajo ostati, saj simbolizirajo štiri tedne pred božičem, ko so sv. trije kralji potovali na Jezusovo rojstvo. Vsak teden prižgemo eno svečko in prva bo prihodnjo nedeljo, 3. decembra.

Ob koncu delavnice so ženske z veseljem pokazale, kakšne adventne aranžmaje jim je usplo narediti.

Ob koncu delavnice so nastali krasni aranžmaji, od klasičnih do bolj modernih, in Škocjančanke so bile navdušene, da bodo letos doma imele svoj adventni venček. Pa še nekaj otrok je bilo z njimi, ki so se ravno tako prav radi učili. Čeprav je venčkov po trgovinah morje, najrazličnejših, je veliko več vredno, če ga narediš sam, so menile. Seveda pa na njihovih mizah ne bo manjkalo tudi domačih dobrot. Da so v tem mojstrice, so dokazale že večkrat, saj skorajda ni dogodka v škocjanski občini, na katerem ne bi sodelovale s svojo stojnico.

V Društvu podeželskih žena Škocjan so sicer članice dejavne vse leto, skrbijo pa tudi za svoje zdravje - od oktobra ob ponedeljkih telovadijo v telovadnici osnovne šole. Večji dogodek v njihovi organizaciji se obeta marca prihodnje leto, ko bodo spet pripravile društveno razstavo kruha iz različnih vrst žit ter razstavo - kot pravi predsednica, bo to že 10. po vrsti!

