Trebanjci zmagali, Novomeščani tesno izgubili

25.11.2017 | 10:00

Novomeščani so popustili v zaključku srečanja. (Foto: MRK Krka)

Novo mesto - Rokometaši Trebnjega so sinoči v 11. krogu državnega prvenstva v gosteh z 29:23 premagali Slovan, medtem ko so Novomeščani doma tesno s 30:31 izgubili z moštvom Urbanscape Loka. Že v četrtek so Ribničani zabeležili že osmo letošnjo zmago, s 24:22 so bili boljši od ekipe Dobova.

Rokometaši Trima Trebnje so v letošnji sezoni nekajkrat že tesno izgubili, sinoči pa so bili v slovenski prestolnici za razred boljši od Moščanov. Njihova premoč je bila predvsem izrazita v prvem polčasu, ko so v 22. minuti srečanja povedli s 13:6. Ljubljančani se po tem zaostanku niso več pobrali in Trimo je zabeležil četrto letošnjo zmago.

V Novem mestu so bili do polovice prvega polčasa v rahli prednosti domači rokometaši, a nikoli niso vodili za več kot dva gola. Varovanci trenerja Mirka Skoka so v začetku drugega polčasa prvič povedli za tri gole (20:17), vendar se Ločani niso predali. Vztrajno so jim dihali za ovratnik, ob koncu srečanja pa jim je z delnim izidom 7:2 uspeh preobrat. Pri domačih je bil strelsko najbolj razpoložen Grega Okleščen, ki je dosegel sedem zadetkov, so sporočili z novomeškega rokometnega kluba.

Izjave po tekmi:

Jaka Jakše, MRK Krka : »Zelo mi je žal, da smo izgubili že dobljeno tekmo. Nismo je prelomili takrat, ko smo že vodili za štiri gole. Na koncu smo naredili nekaj ključnih napak, Loki pa se je vse poklopilo in zasluženo so zmagali. Sem razočaran, ampak gremo z dvignjeno glavo naprej do cilja, to je liga za prvaka«.

Izidi, 11. krog:

- sreda, 22. november:

Maribor Branik - Koper 2013 26:25 (13:14)

- četrtek, 23. november:

Dobova - Riko Ribnica 22:24 (10:10)

- petek, 24. november:

LL Grosist Slovan - Trimo Trebnje 23:29 (9:16)

Krka - Urbanscape Loka 30:31 (17:16)

- sobota, 25. november:

19.00 Jeruzalem Ormož - Herz Šmartno

- lestvica:

1. Riko Ribnica 11 8 1 2 304:277 17

2. Koper 2013 11 7 2 2 295:275 16

3. Urbanscape Loka 11 7 0 4 314:298 14

4. Maribor Branik 11 6 1 4 289:276 13

5. Krka 11 6 0 5 323:304 12

6. Jeruzalem Ormož 10 5 1 4 257:271 11

7. Trimo Trebnje 11 4 1 6 289:274 9

8. Dobova 11 2 2 7 276:299 6

9. LL Grosist Slovan 11 2 2 7 288:317 6

10. Herz Šmartno 10 1 2 7 262:296 4

R. N., Foto: MRK Krka

