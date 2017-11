Med strelke v dresu Slovenije tudi Vrčkova in Rudmanova

25.11.2017 | 11:00

Za Slovenijo na pripravljalnem turnirju v Franciji nastopajo tudi sedanje in nekdanje igralke novomeškega ženskega rokometnega kluba Krka, za katerim je uspešna prva polovica sezone. (Foto: ŽRK Krka)

Novo mesto - Slovenska ženska rokometna reprezentanca ta vikend v Franciji sodeluje na pripravljalnem turnirju pred decembrskim svetovnim prvenstvom. Med dvajsetimi izbrankami selektorja Uroša Bregarja so tudi štiri igralke ženskega rokometnega kluba Krka, to so Živa Čopi, Alja Vrčeč, Tjaša Lovšin in vratarka Maja Vojnović ter tudi Tjaša Rudman, nekdanja članica novomeškega rokometnega kluba.

Na sinočnji tekmi je Slovenija z 31:25 premagalo Angolo, s katero se bo decembra pomerila na svetovnem prvenstvu. Po izenačenem prvem polčasu so Slovenke razliko naredila v drugem, ki so ga zahvaljujoč dobri obrambi in učinkovitem napadu dobila z 18:12 ter se uvrstile v jutrišnji finale turnirja.

Med strelke sta se vpisali tudi Vrčkova, ki je dosegla tri zadetke, medtem ko je Rudmanova zadela enkrat.

Za člansko ekipo Ženskega rokometnega kluba Krka je sicer uspešna prva polovica sezone. V devetih tekmah so zabeležile šest zmag in en remi, s trinajstimi osvojenimi točkami so trenutno na tretjem mestu državnega prvenstva. Po reprezentančnem premoru jih januarja čaka tekma z ekipo Ajdovščine.

Slovenija : Angola 31:25 (13:13)

Slovenija: Ferfolja, Abina 1, Amon, Gros 8, Lovšin, Stanko 5, Rudman 1, Zulič 3, Koren 4, Pandžič, Barič 3, Beganovič, Vrček 3, Čopi, Vojnović, Krhlikar 2, Žabjek.

R. N.