Z novim pločnikom do še večje varnosti

25.11.2017 | 15:00

Velike Malence - V krajevni skupnosti Velike Malence se veselijo nove pridobitve, saj so namenu predali nov 800 m dolg pločnik, ki poteka od mostu čez reko Krko pri Krški vasi do središča vasi Velike Malence.

Pločnik bo pripomogel k izboljšanju prometne varnosti predvsem za pešce. V sklopu projekta so obnovili tudi cesto in označili arheološko najdbo, rimskodobni obrambni stolp, ki je bil odkrit ob gradnji pločnika, saj ta poteka po arheološko bogatem področju, so sporočili z brežiške občine, ki je v letošnjem letu za gradnjo pločnikov, kolesarskih stez in obnovo cest namenila več kot 3 milijone evrov.

Gradnja pločnika Krška vas-Velike Malence je potekala v dveh fazah, vrednost celotne investicije pa znaša 440.000 evrov. Prva faza je potekala med leti 2009 in 2012, sofinanciralo pa jo je ministrstvo za obrambo. V tem času je bil zgrajen del pločnika ter oporni zid pod pokopališčem in cerkvijo v središču vasi zaradi plazenja dela hriba. Izdelali so projektno dokumentacijo in pridobili soglasja lastnikov zemljišč. »Druga faza, ki je potekala v letih 2016 in 2017, je zajemala gradnjo pločnika in sanacijo ceste na cestnem odseku Krška vas-Velike Malence, zaradi stanja vozišča in geomehanskih raziskav je bila potrebna tudi prilagoditev projektne dokumentacije. Izvedena je bila še dograditev kamnite zložbe ob nasipu pod cesto ter postavitev smernikov ob robu vozišča,« so zapisali v sporočili za javnost.

Na včerajšnji slovesnosti so trak prerezali župan Ivan Molan, predsednik krajevne skupnosti Velike Malence Robert Veličevič ter poslanec državnega zbora in občinski svetnik Igor Zorčič.

Župan je vsem uporabnikom pločnika zaželel srečno in varno vožnjo in napovedal, da v tej krajevni skupnosti načrtujejo nove naložbe, med drugim tudi obnovo ceste ob Krki (Velike Malence – Dolenja Pirošica) in sanacijo doma krajanov.

