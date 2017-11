Občina kupuje avto in prodaja stanovanje

25.11.2017 | 16:00

V ulici Roje imajo prebivalci težave s parkiranjem svojih vozil, zato občina načrtuje gradnjo parkirišča. (Foto: R. N.)

Mirna - Mirnski svetniki so na zadnji seji potrdili predlog o spremembah in dopolnitvah proračuna, s katerim so načrtovane prihodke in odhodke znižali za pet odstotkov. V drugem letošnjem rebalansu so bili med drugim zajeti tudi predlogi za ureditev parkirišča v ulici Roje, nakup vozila za potrebe občine in prodaja stanovanja na Sokolski ulici.

Kot je pojasnila direktorica mirnske občinske uprave Tanja Šinkovec, so imeli v Rojah letos namen poglobiti kanalizacijo, ki je bila narejena že pred leti. Po njenih besedah so pokrovi jaškov previsoki, a z deli ne bodo začeli letos, temveč bodo investicijo preložili na spomlad, ko bodo boljši vremenski pogoji. Namesto tega pa v tem blokovskem naselju načrtujejo ureditev parkirišča. Začasno bo makadamsko, saj so po njem velike potrebe stanovalcev, ki zlasti pozimi ne morejo parkirati svojih vozil. Občina kasneje načrtuje položiti tudi asfalt in javno razsvetljavo.

Glede nakupa občinskega vozila je Šinkovčeva pojasnila, da je v proračunu predvidenih 20.000 evrov. Župan Dušan Skerbiš zaradi vodenja mreže postajališč za avtodome naredi ogromno kilometrov in prejšnje vozilo se je pač iztrošilo. Župan je že na seji poudaril, da se je potrebno zavedati, da od projekta mreže postajališč za avtodome, ki se vztrajno širi, občina dobiva precej prihodkov, s katerimi bo pokrila ta nakup.

Nekaj prihodkov pa bo občina dobila tudi od prodaje stanovanja na Sokolski ulici, kajti pojavil se je resen kupec, ki bi se rad v to stanovanje velikosti šestdesetih kvadratnih metrov čim prej vselil.

R. N.