Staro gostilno želijo preurediti v muzej

25.11.2017 | 17:45

Zaščitena stavba ima bogato gostinsko tradicijo, z obnovo pa bodo lahko v njej urejeni prostori za potrebe turizma. (Foto: R. N.)

Trebnje - Na občini si že nekaj časa prizadevajo obnoviti stavbo nekdanje Grmade v središču Trebnjega, ki so jo odkupili pred dvema letoma. V njej želijo urediti turistično-informacijsko kavarno z arheološko-medijskim muzejem. Središče Trebnjega bi tako povezali s turizmom.

Že decembra lani je bil na dnevni red seje občinskega sveta umeščen predlog Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za ureditev Grmade, a ga je župan Alojzij Kastelic z dnevnega reda nato umaknil. Za ta korak se je odločil, ker pripravljeni DIIP ni bil v zadostni meri prilagojen zahtevam programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, ki je namenjen sofinanciranju projektov čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško.

Minuli teden so svetniki na seji znova odločali o nadaljnji usodi nekdanje gostilne, a tokrat je bil pred njimi nekoliko drugačen DIIP. Kot je zapisano v gradivu za obravnavo na občinski seji, ta novelacija odstopa od prvotnega dokumenta identifikacije investicijskega projekta. Projekt bo prijavljen na Interreg in je po novem z vidika trebanjske občine obsežnejši. Po novem gre za obnovo objekta, opremljanje ter vnos privlačnih kulturnih vsebin. Poleg tega so znani točni tehnični posegi v objekt, glede na povečan obseg investicije se je povečala tudi njegova vrednost, spremenjena je finančna konstrukcija, pa tudi dinamika in časovni načrt.

Grmado nameravajo obnoviti v sklopu projekta HERitage in IT AGE, ki bo prijavljen na Interreg SI –HR. Po obnovi nameravajo objekt nameniti za turistične in družbene namene ter za potrebe razstavnih, muzejskih, protokolarnih in ostalih dejavnostih.

R. N.