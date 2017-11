Teater Otočec s komedijo Lažnivka

26.11.2017 | 08:55

Otoški ljubiteljski gledališčniki so za novo gledališko sezono na oder postavili komedijo Lažnivka. (Foto: M. Ž.)

Otočec - Teater Otočec je s sinočnjo premiero komedije francoskih avtorjev Jean-Jacques Bricaireja in Maurice Lasayguesa Lažnivka vstopil v novo gledališko sezono. Ponovitev bo danes ob 18. uri na Otočcu.

Komedija obravnava splet čudnih okoliščin, kjer se z različnimi lažmi vpliva na življenje posameznika in okolice. »Življenje se ne odvija vedno v skladu z našimi načrti. Nekateri ljudje, ki živijo z bujno domišljijo, so sposobni življenjske situacije sproti prilagajati in prirejati. S tem pa lahko hote ali nehote prizadenejo ljudi, s katerimi se družijo. Pa vendar se na koncu vedno izkaže, da ima laž kratke noge,« so zapisali v vabilu na predstavo, s katero nadaljujejo več kot dvajsetletno tradicijo ljubiteljskega gledališča na Otočcu in jo kot kaže tudi začasno zaključujejo.

Na odru so se tokrat starejšim članom - Martinu Gorencu (Bernard), Alenki Tomc (Izabela) in Primožu Gregorčiču (stric), pridružili tudi mlajši člani - Lucija Tomc (Jana), Anže Kuplenik (Patrik) in Špela Terkov (Fani), ki so komedijo v režiji Zdenke Dragman uspeli spraviti na oder v petih mesecih. Poleg Dragmanove, ki je poskrbela še za kostumografijo in scenografijo, pri izvedbi sodelujejo še Eva in Milan Dragman ter Aleš Vršič, v ozadju pa za nemoteno delovanje skrbi še Jernej Strgar.

S komedijo bodo gostovali na nekaterih drugih odrih, kjer se vsako leto pojavljajo. Nastopi bodo redno objavljeni tudi na njihovi spletni strani www.teaterotocec.si, kjer si je med drugim moč ogledati tudi več o aktualnem in preteklem delovanju Teatra Otočec. Sicer pa je ob sinočnji premieri Klavdija Kotar, predsednica območne enote JSKD Martinu Gorencu in Jerneju Strgarju podela priznanja za večletno sodelovanje v ljubiteljski kulturni dejavnosti.

M. Ž.

