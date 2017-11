Za žuranje brez drog in alkohola

Krško - Med 5. oktobrom in 23. novembrom sta Mladinski center Krško in LAS Krško v sodelovanju s Centrom za socialno delo Krško, Zdravstvenim domom Krško in Policijsko postajo Krško izvedla 6 naravoslovnih dni na osnovnih šolah v občini Krško v okviru projekta V Posavju žuramo brez drog in alkohola. Gre za tradicionalno medinstitucionalno sodelovanje pri izvedbi predavanj in delavnic na temo preprečevanja zasvojenosti med mladostniki, ki so ga institucije oblikovale z namenom, da seznanijo mlade o zasvojenosti in spodbujajo zdrav način življenja.

Projekt je namenjen učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol in srednješolcem v občini Krško, poteka pa v obliki naravoslovnega dne, ki je sestavljen iz treh kratkih predavanj policista, socialne delavke in medicinske sestre ter izkustvenih delavnic, ki jih izvajajo strokovni delavci in usposobljeni prostovoljci. Za sledenje je v septembru in oktobru potekalo usposabljanje, ki se ga je udeležilo 12 mladih, po večini študentov različnih pedagoških smeri.

V šolskem letu 2017/2018 so vse šole v občini Krško sprejele njihovo sodelovanje. Z izvedbo projekta so pričeli v oktobru in do sedaj obiskali: OŠ Brestanica, OŠ Podbočje, OŠ Jurija Dalmatina Krško, OŠ Koprivnica, OŠ Kostanjevica na Krki in OŠ Leskovec pri Krškem. Nekaj preventivnih dni na šolah bodo izvedli še v letu 2018.

