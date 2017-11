Zasadili trideset lip

26.11.2017 | 10:20

Foto: arhiv organizatorja akcije

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki so včeraj na pobudo Čebelarskega društva Kostanjevice na Krki v sodelovanju z občino Kostanjevica, Etnološkim društvom Prforcenhaus in ljubitelji naravnega okolja posadili trideset belih lip.

Lipe so zasadili v drevoredu lip ob glavni cesti v mesto proti Ljubljanski cesti, kjer je Turistično društvo pod vodstvom Vilija Punčuha v osemdesetih letih prejšnjega stoletja zasadilo prvih 88 lip. Novih trideset lip so čebelarji in ostali udeleženci akcije pod vodstvom Boštjana Punčuha zasadili od Zdravstvenega doma Kostanjevica do Čukovega ovinka. Lipe so doprinos kraju, ohranjanju zelenih površin in paša za čebele, od katerih je odvisna vsaka tretja žlica hrane na svetu.

M. L.-S.