Iskalci zaposlitve so se predstavili podjetjem

26.11.2017 | 11:45

Kočevje - Minuli konec tedna je bil v Kočevju v znamenju vzpostavitve prvega stika med iskalci zaposlitve in kočevskimi podjetji, ki že potrebujejo ali pa bodo kmalu potrebovala nove delavce. V petek je namreč v športni dvorni Kočevje potekal Karierni sejem, ki ga je pripravil Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju z občino Kočevje, Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljudsko univerzo Kočevje in partnerji.

Na Kariernem sejmu je sodelovalo 12 podjetij, udeležilo pa se ga je preko 150 posameznikov, ki so se v kratkih, vnaprej dogovorjenih 10-minutnih pogovorih predstavili posameznim podjetjem in tako vzpostavili prvi kontakt. Med udeleženci pogovorov je bila približno polovica takšnih, ki niso zaposleni – brezposelnih in študentov, polovica pa je bila zaposlenih, ki iščejo boljšo alternativo. Okoli 60 odst. udeležencev je bilo z območja kočevske občine, ostali pa iz različnih drugih krajev, tudi Novega mesta, Cerknice in Delnic iz sosednje Hrvaške.

Največ udeležencev, ki so bili stari od nekaj preko 20 do 60 let, večina pa med 30 in 45 let, se je zanimalo za največja in tudi najbolj znana podjetja, kot so Melamin, Yaskawa, Kolektor in Intersocks, opravili pa so nekateri tudi po tri ali celo štiri pogovore.

»Odzivi na Karierni sejem so bili zelo dobri. Podjetja so bila zadovoljna, saj so zelo malo časa porabila za razmeroma veliko sestankov. Dobila so vpogled v to, kdo dejansko se zanima za njihova delovna mesta in ali je kader ustrezen, iskalci zaposlitve pa niso izgubili veliko časa, da so se podjetjem predstavili,« je po zaključku sejma povedal direktor Podjetniškega inkubatorja Kočevje Marko Stijepić.

V sklopu sejma sta v petek potekali tudi dve okrogli mizi in sicer o kadrovskih štipendijah z naslovom Strah pred zavezo ali nujna stvar za pridobitev izkušenj in boljšo zaposljivost ter o vlogi sodobnega človeka v digitalizirani proizvodnji, v okviru priprav na Karierni sejem pa je potekalo več aktivnosti tako za zainteresirane za razgovore, kot tudi delodajalce. Tako sta Urada za delo v Kočevju in Ribnici organizirala več brezplačnih delavnic priprave zainteresiranih na razgovore z delodajalci o tem, kako se dobro predstaviti v petih minutah. Ljudska univerza Kočevje je vsak delovnik do sejma nudila individualno brezplačno pomoč pri dodelavi CV-ja, že v ponedeljke 13. in nato še 20. novembra pa so izvedli tudi delavnici o pomenu prvega vtisa na zaposlitvenem razgovoru. Podjetnikom pa je bil namenjen Podjetniški zajtrk, ki ga je organiziral Podjetniški inkubator Kočevje 15. novembra na temo Kako motivirati zaposlene in pomen izgradnje sistema vrednot v podjetju.

M. L.-S.