Pripravili pet tisoč daril

26.11.2017 | 12:15

Novo mesto - V skladišču Društva prijateljev mladine Mojca v Drgančevju je včeraj 80 prostovoljcev uspelo v 4 urah sestaviti 5000 daril. Med prostovoljci so bili predstavniki vseh generacij, od osnovnošolcev do upokojencev, prišli pa so iz vseh sedmih dolenjskih občin.

Prve obdaritve bodo že 2. decembra v občini Škocjan, kjer bo obdaroval Miklavž. Preostale otroke bo obdaroval dedek Mraz med 10. in 18. decembrom na 40 prireditvah. Skupaj bo letos Mojčinih daril deležnih kar 5000 otrok.

M. L.-S.; Foto: arhiv DPM

Galerija