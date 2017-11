Končuje se Evropski teden zmanjševanja odpadkov

26.11.2017 | 13:40

Kočevje - Danes se zaključuje letošnji Evropski teden zmanjševanja odpadkov. Tradicionalni Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki ga organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+ že od leta 2009, je letos potekal od 18. do 26. novembra, tema pa je bila ponovna uporaba predmetov.

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov, v Sloveniji več kot 4 milijone ton. Evropska unija si zato že vrsto let z različnimi ukrepi prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Eden takšnih ukrepov je tudi Evropski teden zmanjševanja odpadkov, ki je v Evropi izjemno uspešna akcija, saj izvaja več kot 25 tisoč komunikacijskih ukrepov v 28 državah ter vzpostavlja mrežo javnih in zasebnih akterjev, ki delujejo na področju preprečevanja odpadkov.

V Sloveniji, kjer je koordinatorka aktivnosti v sklopu Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov Zbornica komunalnega gospodarstva, je letos v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov sodelovalo 12 komunalnih podjetij: Marjetica Koper, Snaga Maribor, Komunala Laško, Komunala Trbovlje, Komunala Kočevje, Kostak, Prodnik, JS Ptuj, JKP Slovenske Konjice, Okolje Piran, Komunala Brežice in Komunala Tržič.

»Tradicionalni Evropski teden zmanjševanja odpadkov je bil letos namenjen ponovni uporabi in dvigovanju zavesti uporabnikov, da stare ali poškodovane predmete ne zavržemo, ampak jih popravimo ali predelamo in še naprej uporabljamo. Največkrat ljudje tega ne storijo, ker bodisi nimajo časa, bodisi ne vedo, kako stvari popraviti ali kam jih peljati na popravilo,« je povedala Saša Kljun iz Komunale Kočevje, ki je zato, da bi čim širšemu krogu občanov predstavili uporabne rešitve, v četrtek pripravila v prostorih Tržnice Kočevje delavnico popravila starih predmetov in razstavo izdelkov narejenih iz že uporabljenih ali odsluženih stvari, ki bi brez predelave pristali na deponijah. Delavnico in razstavo so pripravili v sodelovanju s Centrom ponovne uporabe in številnimi lokalnimi ustvarjalci, njihovi najrazličnejši izdelki, kot so denimo torbice narejene iz reklamnih letakov, vaze in korita za rože iz starih brisač, predelana oblačila, iz starih oblačil narejen nakit in podobno, pa so bili na ogled tudi še v petek.

M. L.-S.

