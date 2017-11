Nagradili najbolj perspektivne dijaške podjetniške ideje

26.11.2017 | 14:40

Ljubljana - V okviru projekta Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj, ki je v letošnjem letu piloten, skupen projekt javne agencije SPIRIT Slovenija in Slovenskega podjetniška sklada, so pretekli teden izbrali in nagradili deset najbolj perspektivnih dijaških podjetniških idej. Najboljše ekipe so prejele 500 evrov za nadaljnji razvoj svoje podjetniške ideje, januarja prihodnje leto pa bodo na srečanju, na katerem bodo ekipe poročale o stanju svojega projekta, napredku v zadnjih dveh mesecih ter viziji prihodnjega razvoja, izbrali tri najbolj perspektivne ter jih še dodatno nagradili.

Projekt Realizirajmo podjetniške ideje mladih skupaj je nadgradnja aktivnosti za spodbujanje ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti med mladimi, ki jih je SPIRIT Slovenija izvajala tudi v letošnjem letu in v katere je bilo vključenih 20 konzorcijev srednjih in osnovnih šol s 1514 dijaki in osnovnošolci ter 942 učencev v osnovnih šolah, v katerih so izvajali krožke s področja ustvarjalnosti, podjetnosti in inovativnosti. Dijaki so svoje ideje začeli razvijati letos, ko je agencija z javnim razpisom spodbudila srednje in osnovne šole k skupni organizaciji različnih aktivnosti za spodbujanje podjetnosti in ustvarjalnosti pri dijakih in učencih.

Ključna točka pri izboru najboljših podjetniških idej dijakov, ki jih je strokovna komisija izbrala med 17 sodelujočimi ekipami iz šol: Gimnazija Novo mesto, Ekonomska šola Novo mesto, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, Srednja šola Slovenj Gradec in Muta, Šolski center Ptuj (ekonomska šola), Srednja ekonomsko poslovna šola Koper, Šolski center Postojna, Elektro in računalniška šola Velenje, Srednja šola Zagorje in Srednja ekonomska šola Ljubljana, je bil potencial za nadaljnji razvoj in morebitno realizacijo predstavljenih poslovnih idej.

Izbrane so bile ideje: Glukagen, prenosna naprava za zaznavanje glutena v hrani, e-Pašta, vnaprej pripravljeni paketi testenin, Diamond Cut, naprava za popravilo poškodovanih avtomobilskih platišč, Drink & Charge, namizni polnilec za mobitele v lokalih, Mixick, prenosni mini mešalnik za proteinske napitke, Flip klopca, narobe obrnjena klop, ki se ne zmoči in umaže, TrailSketch, spletna platforma za popotnike, Runout, inovativna dinamična tekaška steza, Zložljiva blazinica za uporabo na mokrih in umazanih klopeh in MyQpon, prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust.

SPIRIT Slovenija in Slovenski podjetniški sklad sta izbor najbolj perspektivne dijaške podjetniške ideje pripravila letos že drugič. Že januarja je tako kot pretekli četrtek potekala delavnica, na kateri je strokovna komisija izbrala deset najuspešnejših ekip, ki so za nadaljnji razvoj ideje s strani Slovenskega podjetniškega sklada prejele 500 evrov in dvomesečno podporo poslovnih mentorjev, še dodatnih 500 evrov pa so prejele ideje: aplikacija za trenerje košarke ProTactics, namizna igra z zbiralnimi kartami Team Reality in prostočasno igranje iger s ciljem pridobivanja kuponov za popust ByLow, ki so jih na zaključnem izboru aprila izbrali za najbolj perspektivne.

M. L.-S.