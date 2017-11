Potres v bližini Sevnice, v ponedeljek ponekod brez elektrike

26.11.2017 | 18:55

Ilustrativna slika

Danes ob 12.58 uri so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic Urada za seizmologijo, Agencije RS za okolje, zabeležili potres magnitude 1,9 v bližini Sevnice, 63 km vzhodno od Ljubljane. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98). Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Sevnice.

Obstal na podpornem zidu

Ob 12.48 uri je na relaciji Straža pri Raki-Raka, občina Krško, prišlo do prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo eno osebno vozilo. Gasilci Poklicne gasilske enote Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj dogodka, odklopili baterijo in iztekle motorne tekočine posuli z vpojnimi sredstvi. Vozilo, ki je delno obstalo na obcestnem podpornem zidu, so stabilizirali in ga ob pomoči vlečne službe potegnili na cestišče. Nudili so tudi pomoč reševalcem NMP Krško, ki so eno poškodovano osebo oskrbeli in prepeljali v UC SB Brežice. Cestišče je počistil dežurni pri podjetju Kostak Krško. Obveščene so bile pristojne službe.

Drevo oviralo promet

Ob 8.35 je na cesti Trebnje—Novo mesto, pri kraju Dolenja Dobrava, občina Trebnje, podrto drevo oviralo promet. Delavec cestnega podjetja je drevo razžagal in odstranil.

Jutri brez elektrike

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah jutri prekinjena dobava električne energije:

- od 11.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BELA CERKEV;

- od 8.00 do 11.30 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo jutri od 7.30 do 11.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽELEZNIKI.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 27. 11. 2017 od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ARTMANJA VAS na izvodu REVA.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 12.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA, R.O. Grajske Njive izvod Tomšičeva ulica.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo jutri od 8.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP URŠNA SELA1.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.