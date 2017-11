Sinoči nesreča na AC

27.11.2017 | 07:00

Sinoči ob 21.08 uri je na AC Cikava - Grosuplje, občina Grosuplje, osebno vozilo trčilo v varovalno ograjo in obtičalo na prehitevalnem pasu. Ena oseba se je poškodovala. Reševalci RP Ljubljana so jo prepeljali v bolnišnico. Gasilci GB Ljubljana in PGD Grosuplje so odklopili akumulator na vozilu in posuli vpojno sredstvo po izteklih motornih tekočinah. Dežurni delavci DARS-a so zavarovali kraj nesreče.

M. K.