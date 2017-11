Križišče ne bo več »črna točka«

27.11.2017 | 08:20

Problematično križišču, v ozadju na sredini podružnična šola Orehovica.

Orehovica - Cesta skozi Orehovico je zelo prometna, zato si tukajšnji krajani že vrso let želijo ureditve križišča in pločnikov do bližnje podružnične šole. Starši otroke do šole zato pogosto raje vozijo, čeprav ni problem razdalja, ali pa jih peš spremlja kdo od sorodnikov.

Janez Hrovat

Nedavno so težko pričakovano investicijo le dočakali. Kot pravi Janez Hrovat, višji referent za komunalno in cestno infrastrukturo ter kmetijstvo na Občini Šentjernej, je bil projekt ureditve celotne vasi, od pločnikov, javne razsvetljave, obnove križišča do fekalne in meteorne kanalizacije narejen že leta 2007, a zataknilo se je z enim od lastnikov pri pridobivanju soglasja. Tako so se pred desetimi leti najprej lotili novega mostu čez Pendirjevko in razširitve ceste s pločniki in javno razsvetljavo do pokopališča ter ureditve vse infrastrukture. Nato se je ustavilo. Problematičnega lastnika je v tem času zamenjal novi in prišlo je do dogovora, tako da so dela 1. faze ureditve Orehovice nedavno stekla.

Izbrani izvajalec del, to je občinsko Javno podjetje Ekološka družba Šentjernej, bo tako do konca leta - če bo le vreme dopuščalo - uredilo 250 metrski odcep skozi vas do šole in v smeri proti Gorenji Stari vasi, do odcepa za Zapuže. Kot rečeno - gradijo nove pločnike z javno razsvetljavo ter meteorno kanalizacijo. Prehod za pešce bo zarisan za križiščem proti šoli.

Gradnja pločnikov

POLEG CESTE ŠE VEŽICA

»Tako bo ta del Orehovice, ki je najbolj kritičen, imel varnejši dostop do šole. Iz smeri Hrastja obojestranski pločnik že obstaja,« pove Hrovat. 1. faza projekta bo stala okrog 86.800 evrov, denar pa je delno zagotovljen v letošnjem proračunu, preostali del bo v novem proračunskem letu. V prihodnosti sledi še 2. faza projekta, torej nadaljevanje s pločniki, javno razsvetljavo in izgradnjo komunalne in meteorne infrastrukture do Gorenje Stare vasi, pri čemer se bo reševalo »ozko grlo« pri vstopu v vas. Potrebna bo rušitev ene od škarp in razširitev ceste. Tudi most čez Pendirjevko bodo podrli in naredili novega. Čas izvedbe še ni znan. Hrovat pove, da bo do preplastitve celotne ceste skozi Orehovico prišlo pozneje, ko bo zgrajena še celotna kanalizacija.

Občina Šentjernej bo predvidoma še ta mesec prišla do gradbenega dovoljenja za legalizacijo razširitve mrliške vežice iz preteklosti, obenem pa tudi za nov prizidek za sanitarije ter za ureditev mini kuhinje, kar sedaj manjka in uporabniki pogrešajo. Po besedah Hrovata je občina letos spomladi že pridobila tudi idejni projekt za novo poslovilno vežico na lokaciji obstoječega parkirišča čez cesto, kjer bo na bližnjem zemljišču mogoča tudi ureditev novega dela pokopališča. Širitev sedanjega ob podružnični cerkvi namreč ni mogoča.

Besedilo in foto: L. Markelj

