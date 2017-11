Proti najboljšim ni šlo

27.11.2017 | 09:10

Foto: spletna stran NK Krško

Ljubljana - Olimpija je v dvoboju najboljše domače in najslabše gostujoče ekipe včeraj v Stožicah z 1:0 (1:0) premagala Krško, s tem izkoristila spodrsljaj Maribora in se vrnila na prvo mesto prvenstvene razpredelnice (ima isto število točk kot Maribor, a boljšo gol razliko). Ljubljančani so imeli skozi vso tekmo veliko premoč, gosti pa so se v glavnem le branili. Večji del uspešno, v 37. minuti pa so vendarle klonili, ko je bil za njih usoden strel Roka Kronavetra, ki je tokrat po dolgem času začel tekmo in dokazal, kako pomemben člen ekipe je.

Začetek tekme ni presenetil nikogar. Olimpija je takoj prevzela kontrolo nad sredino igrišča, začela plesti mrežo okoli tekmečevega kazenskega prostora, gosti pa so se osredotočili na obrambo in na protinapade. Posledica take igre, predvsem pa trdne obrambe gostov, je bila, da priložnosti ni bilo veliko. Ljubljančani so sicer izvedli nekaj nevarnih akcij, toda v zadnjem trenutku so naleteli na nepremostljivo oviro.

Tako so bili celo Krčani tisti, ki so si priigrali prvo lepšo priložnost, po lepi akciji je Marin Jurina z desne strani neoviran prišel v kazenski prostor, močno streljal, vendar je žoga zletela čez gol. Na drugi strani so si gostitelji najlepšo priložnost pripravili v 25. minuti, ko je Tomislav Tomić pred vrati lepo našel Issaha Abassa, a se je ljubljanski napadalec osmešil, žoge ni dobro zadel in priložnost je splavala po vodi.

Ljubljančani so bili v prvem delu premalo konkretni, manjkali so streli, a v 37. minuti je udaril tisti, ki se od njega to pričakuje. Rok Kronaveter se je z 20 metrov odločil za strel, ta je bil dovolj natančen, da je žoga končala v mreži. Štajerec v zeleno-belem dresu je še enkrat več pokazal, da je strup za obrambno naravnane ekipe in da je Olimpiji v času premora zaradi poškodbe močno primanjkoval.

Drugi del ni postregel z bistveno drugačnim nogometom. Gosti so šele v zadnjih desetih minutah odstopili od "bunkerja", pred tem pa imeli veliko sreče, da niso prejeli še kakšen zadetek. Dino Štiglec je 69. minuti iz ugodnega položaja preslabo streljal, Kronavetrov poskus je vratar Marko Zalokar odbil, v 76. minuti Leon Benko ni izkoristil darila gostujoče obrambe, veselje mu je preprečila prečka. V zadnjih minutah, ko so nekaj več poskušal tudi Krčani, je imel veliko priložnost še Nathan Oduwa, toda izid je ostal nespremenjen, njegov slab strel je namreč Zalokar ubranil.

V naslednjem krogu bo Olimpija gostovala pri Domžalah, Krško bo gostilo Celje.

Olimpija - Krško 1:0 (1:0)

* Stadion Stožice, gledalcev 1000, sodniki: Kajtazović (Kranj), Povšnar (Zagorje ob Savi), Brezar (Kranj).

* Strelec: 1:0 Kronaveter (37.).

* Olimpija: Ivačič, Štiglec, Bajrić, Ilić, Apau, Tomić, Čanađija, Oduwa (od 90. Miškić), Kronaveter (od 77. Alves), Savić, Abass (od 69. Benko).

* Krško: Zalokar, Jakolič, Krajcer, Gorenc, Šturm, Jurina (od 84. Gajić), Kovačič (od 89. Jovanović), Balić, Mujan, Škrbić, Batrović (od 65. Mandić).

* Rumeni kartoni: Benko; Mujan, Šturm.

* Rdeči kartoni: /

Izidi 17. kroga Prve lige Telekom Slovenije:

- sobota, 25. novembra:

Triglav Kranj - Domžale 0:1 (0:0)

Gorica - Ankaran Hrvatini 2:2 (0:0)

Celje - Maribor 2:1 (0:0)

- nedelja, 26. novembra:

Olimpija Ljubljana - Krško 1:0 (1:0)

Aluminij - Rudar Velenje 0:2 (0:0)

Lestvica:

1. Olimpija 17 12 4 1 30:7 40

2. Maribor 17 12 4 1 30:10 40

3. Rudar Velenje 17 9 2 6 22:15 29

4. Domžale 17 8 4 5 32:16 28

5. Celje 17 6 6 5 21:21 24

6. Gorica 17 7 2 8 20:24 23

7. Aluminij 17 4 4 9 19:27 16

8. Krško 17 4 4 9 21:33 16

9. Triglav Kranj 17 2 5 10 14:31 11

10. Ankaran Hrvatini 17 1 5 11 15:40 8

STA, M. M.