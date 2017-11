Od jantarja do katrce: Vse se vrača, sploh prijaznost do okolja

27.11.2017 | 10:15

Družina Marolt ob svojem vrtičku (Foto: FB Vse se vrača)

Čistilna akcija KS Center (Foto: FB Vse se vrača)

Pogozdovanje v Portovalu (Foto: I. Vidmar)

Oktobra se je končala enoletna okoljska kampanja Vse se vrača, v kateri si je novomeška občina v sodelovanju z javnima podjetjema Cerod in Komunala Novo mesto zadala ambiciozen cilj spreminjanja posameznikovega odnosa do narave. Na bolje, seveda.

Organizatorji kampanje so občane Novega mesta spodbujali k zbiranju t. i. zelenih nalepk, ki so sodelujočim lahko prinesle praktične nagrade: merilnik porabe električne energije, lične vrečke s semeni, stekleničke za vodo in podobno.

Vsak letni čas je prinesel nove naloge, vsaka opravljena naloga pa nove točke. Jeseni so točke delili za pripravo ozimnice ali družinski izlet na eno od rekreativnih točk v Novem mestu in okolici. Pozimi je bila aktualna vožnja s sredstvi javnega prevoza in nakupovanje z okolju prijaznimi vrečkami, spomladi obdelovanje domačih vrtov, poleti pa aktivnosti na Krki. Celo leto je bilo točke moč osvojiti tudi z zbiranjem odpadnega papirja in stekla ter udeležbo na t. i. zelenih dogodkih. Teh se je zvrstilo kakih 20. Npr. okoljsko obarvana predavanja in pogovori, vrtičkarske in ekološke delavnice ter dogodki, čistilne akcije, pa tudi tradicionalni in uveljavljeni dogodki, kot je dan brez avtomobila in podobno.

Morda najbolj odmevna je bila akcija pogozdovanje v Portovalu, ki je prišla povsem spontano, ko se je na občino s prošnjo za pomoč obrnil Zavod za gozdove. »V resnici nas je najbolj razveselilo prav to, da so se v kampanji Vse se vrača prepoznale številne organizacije in društva. Za nekatera prej sploh nismo vedeli, pa so zelo aktivna in zdaj z njimi še naprej sodelujemo,« pravi svetovalka za odnose z javnostmi na novomeški občini Meta Retar.

Koncept kampanje so izbrali na javnem natečaju, na katerem so izmed petih prispelih izbrali rešitev Zavoda Vesnik, ki ga vodi znan novomeški filmski in video ustvarjalec Jurij Moškon. Rešitev je glavno vprašanje kampanje, kako ljudi aktivirati k sodelovanju, rešil s principom korenčka – tri zbrane zelene točke so pomenile nagrado. »Za zadnje četrtletje še nimamo dokončnih podatkov, smo pa doslej razdelili že okoli 1.500 nalepk in okoli 300 nagrad,« pravi Retarjeva. Glede na to, da so pri zbiranju nalepk sodelovale cele družine ter skupine šol, vrtcev in društev, se je akcija, ki je na Facebooku zbrala okoli tisoč sledilcev, dotaknila več tisoč Novomeščanov.

Kako so se v tem času spremenile naše navade, je težko reči, pravi Retarjeva: »Jasno je, da take komunikacijske kampanje za doseganje želenih učinkov potrebujejo več let. Ljubljanska Snaga je aktivnosti za ločeno zbiranje odpadkov denimo izvajala sedem let.«

Kampanja se je osredotočila predvsem na otroke in družine. »V ozadju vsega je ideja, da kar se otroci naučijo, sčasoma postane nekaj povsem običajnega,« pojasnjuje strokovni sodelavec za področje informiranja na novomeški občini Urban Kramar. Predvsem novomeška Komunala že vrsto let izvaja aktivnosti, s katerimi želi ozavestiti in spremeniti nekatere navade svojih uporabnikov, s kampanjo Vse se vrača pa so na občini njihove dosedanje aktivnosti še dodatno podprli, dodaja Retarjeva.

Ker se je ime kampanje v minulem letu kar dobro uveljavilo in ker je jasno, da je za spreminjanje navad potrebno daljše obdobje, bo slogan Vse se vrača živel najverjetneje še vsaj naslednje leto, saj se občina in Komunala dogovarjata, da bi se v njem posvetili tematiki voda.

Članek je bil objavljen v 47. številki Dolenjskega lista z dne, 23. november 2017.

Boris Blaić

