Otroška ustvarjalnost je navdušila komisijo, najlepše razglednice bodo tudi natisnili

27.11.2017 | 11:00

Primeri razglednic (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Na Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto so na začetku šolskega leta 2017/18 za osnovnošolce razpisali natečaj za razglednice Ker nam je mar. Učenci naj bi likovno ustvarjali na temo humanitarnosti in napisali sporočilo, ki bi prejemnikom prehranskih paketov polepšalo dan.

Kot je sporočila Nuša Rustja, članica komisije za delo z mladimi, se je na natečaj odzvalo 12 osnovnih šol in 4 dnevni centri s 323 izdelki. Sodelovali so učenci od 1. do 9. razreda. Pred nekaj dnevi je strokovna komisija pregledala izdelke in pri izboru upoštevala kriterije, ki so jih razpisali v natečaju. "Učenci naj bi predstavili temo na ustvarjalen, domiseln, doživet in prepričljiv način. Likovna naloga naj bi bila usklajena z razvojno stopnjo učencev, sporočilo izvirno in skladno z risbo, tehnična izvedba primerna," je v sporočilu za javnost zapisala Nuša Rustja.

Komisija je izbrala 15 razglednic, ki jih je izdelalo 16 učencev od 1. do 9. razreda. Nagrajeni učenci obiskujejo OŠ Dragotina Ketteja, OŠ Bršljin, OŠ Center, OŠ Drska, OŠ Šmihel, OŠ Brusnice, OŠ Dolenjske Toplice, OŠ Škocjan, OŠ Šmarjeta in Dnevni center Brezje (DRPD). V tednu Rdečega križa bodo učenci in mentorji prejeli priznanja in nagrado - enodnevni izlet na Debeli rtič.

Izbrane razglednice bodo natisnili in dodali v prehranske pakete, decembra pa tudi razstavili v prostorih Humanitarnega centra.

S. G.