Novi plinski blok TE Brestanica kmalu nared za poskusno obratovanje

27.11.2017 | 14:25

Termoelektrarna Brestanica (Foto: občina Krško, arhiv)

Brestanica - Na novem nadomestnem plinskem bloku Termoelektrarne Brestanica (TEB), ki je med drugim rezervni dobavitelj elektrike za krško nuklearko, te dni izvajajo tako imenovana vroča preverjanja opreme. Tehnični prevzem in začetek poskusnega obratovanja novega plinskega bloka načrtujejo januarja prihodnje leto.

Direktor TEB Tomislav Malgaj je za STA povedal, da so v okviru zagonskih preizkusov in drugih preverjanj opreme v zadnjih dneh opravili prvi vžig, plinski agregat oz. turbino so preverili pri polni zmogljivosti in tudi pri prekomernih vrtljajih. Temu bodo sledile analize, predvidoma konec prihodnjega tedna pa naj bi novi plinski blok prvič sinhronizirali oz. vključili v elektroenergetsko omrežje.

Po omenjeni vključitvi v elektroenergetski sistem naj bi novi plinski blok do januarskega poskusnega obratovanja obratoval v okviru še preostalih preverjanj oz. testiranj po vžigu, je še povedal Malgaj.

Gradnjo novega plinskega bloka v Brestanici naj bi sicer končali predčasno in gradbeni rok prehiteli za približno štiri mesece. Graditi so ga začeli pred približno poldrugim letom in hkrati s tem začeli zamenjavo blokov, ki obratujejo od leta 1975. Za naložbo v skupni vrednosti 35 milijonov evrov bodo namenili 70 odstotkov lastnega denarja in razliko pokrili s posojili.

Nadomestni plinski blok bo močno povečal izkoristek plinske turbine, jedro glavne tehnološke opreme pa predstavljata industrijska plinska turbina SGT 8000 z nazivno močjo 53 megavatov in generator električne energije. Del glavne tehnološke opreme je tudi dizelski električni agregat, ki bo omogočal zagon plinske turbine v breznapetostnem stanju oz. t. i. temni zagon, izvajalska pogodba pa je predvidevala tudi dobavo in montažo dimnika.

Novi plinski blok bo omogočal zagon do polne moči v manj kot 13 minutah, kar ustreza uveljavljenim merilom zagotavljanja terciarne rezerve. Za zdaj bodo zgradili le prvi nadomestni blok. V novozgrajeni stavbi bo sicer prostora tudi za morebitno drugo turbino, ki bi jo vgradili v primeru večjih potreb v prihodnjih letih.

S. G.