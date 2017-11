Krkaši ostajajo vodilni prvoligaš, do uspeha tudi v Zagrebu

27.11.2017 | 12:00

Peter Hribar in Tilen Cvetko (Foto: D.K., arhiv)

Novo mesto - 8. krog prve slovenske namiznoteniške lige za moške je v Novo mesto pripeljal eno močnejših slovenskih namiznoteniških ekip pod vodstvom nekoč odličnega igralca, sedaj trenerja Štefana Kovača, ekipo NTK Kema Puconci. Krkaši so igrali solidno, najbolj zanesljiv je bil Peter Hribar, ki je z Mitjo Horvatom do tega kola doživel samo dva poraza. Za posebno igro živcev je poskrbel Tilen Novak, ki je v osmi tekmi srečanja dva seta dobil na razliko, enega enega kar na 18:16, so sporočili iz kluba.

Krka je slavila zmago s 5:3 in tako ostaja vodilna na prvoligaški lestvici. V soboto Novomeščani gostujejo pri drugouvrščenem Inter Diskontu, za katerega igrajo Mitja Horvat, Janez Petrovčič, Ožbej Poročnik in Darko Jamšek.

V Zagrebu pa je v močni mednarodni konkurenci na spominskem turnirju Antuna Stipančića nastopila Kim Kastelic in se uvrstila med osem najboljših ter tako dosegla nov klubski mednarodni uspeh.

S. G.