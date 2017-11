FOTO: Smučarski sejem kot prvi znanilec zime

27.11.2017 | 12:55

Lastnike je zamenjalo precej kosov smučarske opreme, še posebej otroške. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Smučarsko društvo Krka Rog je konec minulega tedna v športni dvorani Marof pripravilo že devetintrideseti smučarski sejem. Obisk sejma je bil predvsem v soboto dopoldne dober in precej rabljene smučarske opreme, predvsem otroške, je zamenjalo lastnike. Od nove opreme pa je bilo največ zanimanja za tisto, ki so jo prodajalci ponujali z nekoliko večjim popustom, ki so ga namenili predvsem nekoliko starejšim modelom.

Trenerji in učitelji društva so za najmlajše tudi tokrat pripravili tradicionalni veseli veleslalom, na katerem se je oba dneva pomerilo več kot 60 nadobudnežev. Smučarsko društvo Krka Rog izkupiček sejma pa ves čas namenja predvsem delu z mladimi smučarji.

I. V.

Galerija