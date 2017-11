S skoraj tremi promili povzročil nesrečo; Jamajčan pozabil, da je na cesti, vozil 239 km/h!

27.11.2017 | 13:45

Na Ratežu se je v petek okoli 19. ure zgodila prometna nesreča. Policisti so ugotovili, da jo je povzročil 58-letni voznik, ki je zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v avtomobil 57-letnega voznika. V nesreči se ni nihče poškodoval, 58-letni povzročitelj pa je imel v litru izdihanega zraka 0,78 miligrama alkohola. Policisti bodo o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

O prometni nesreči z udeležbo dveh vozil so bili včeraj obveščeni tudi policisti Policijske postaje Dolenjske Toplice. Ugotovili so, da je nesrečo povzročil 36-letni voznik, ki je pri naselju Sela pri Dolenjskih Toplicah zaradi vožnje po levi strani vozišča z vozilom oplazil avtomobil drugega voznika. Povzročitelj nesreče je imel v litru izdihanega zraka 1,38 miligrama alkohola (2,87 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah seznanili sodišče.

Lani 167 nesreč povzročili pijani vozniki

Na območju Policijske uprave Novo mesto so alkoholizirani vozniki v lanskem letu povzročili 167 prometnih nesreč, kar je 43 več kot leto pred tem. V teh nesrečah je umrlo šest ljudi, 16 se jih je hudo poškodovalo, 48 pa jih je utrpelo lažje poškodbe. 118 voznikov, ki so povzročili nesreče, je imelo organizmu več kot 1,10 gramov alkohola na kilogram krvi, povprečna stopnja alkoholiziranosti pa je znašala 1,48 g/kg. Letos so pijani vozniki povzročili že 127 prometnih nesreč, 83 povzročiteljev je imelo več kot 1,10 gramov alkohola na kilogram krvi. Najpogostejša vzroka prometnih nesreč, ki jih povzročijo vozniki pod vplivom alkohola, ostajata neprilagojena hitrost in nepravilna stran in smer vožnje.

V dveh dneh le v nekaj urah iz prometa izločili 13 voznikov, ki so vozili pod vplivom alkohola

Policisti Posebne skupine za nadzor prometa Postaje prometne policije Novo mesto so v četrtek in petek v popoldanskih urah preverjali psihofizično stanje voznikov motornih vozil. Na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja so zaradi vožnje pod vplivom alkohola iz prometa izločili 13 voznikov. Kršitelji so imeli v litru izdihanega zraka med 0,30 (0,62 g/kg) in 1,30 miligrama alkohola (2,70 g/kg), med njimi kar sedem več kot 0,50 miligrama. Dvema voznikoma so zasegli vozila, saj sta poleg ostalih kršitev vozila brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vsem so prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnimi predlogi seznanili sodišče.

Pridržali pijanega dirkača

Policisti Postaje prometne policije Novo mesto so v soboto popoldne na avtocesti v smeri proti Obrežju zaradi prekoračitve hitrosti ustavili 36-letnega voznika avtomobila. Kršitelju iz Srbije, ki je s prometnim znakom omejeno hitrost na avtocesti prekoračil za 47 km/h, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,04 miligrama alkohola (2,16 g/kg). Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in kasneje privedli na pristojno sodišče. Zaradi kršitev mu je bila izrečena globa v višini 1.500 evrov in 21 kazenskih točk.

Državljan Jamajke po avtocesti vozil 239 km/h

Novomeški prometniki so na avtocesti ustavili voznika osebnega avtomobila Porsche 970, ki je na avtocesti na razdalji dveh kilometrov vozil s povprečno hitrostjo 239 km/h in tako s prometnim pravilom omejeno hitrost prekoračil za 109 km/h. Na sodišču mu je bila zaradi kršitve izrečena globa v višini 1.200 evrov in devet kazenskih točk.

Padel s kros motorja

Sevniški policisti so bili v petek popoldne obveščeni o nesreči v okolici Velike Hubajnice. Ugotovili so, da je mladoletnik pri vožnji s kros motorjem v gozdu izgubil oblast nad motorjem, padel in si poškodoval nogo. Lažje poškodovanega fanta so oskrbeli v bolnišnici.

Ob avto in kazen 2.090 evrov

Črnomaljski policisti so med kontrolo prometa v Lokvah v petek ustavljali voznika osebnega avtomobila Renault clio. Kršitelj znakov policistov ni upošteval in je nadaljeval z vožnjo, zato so zapeljali za njim in ga ustavili. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, saj še ni opravljal vozniškega izpita. Med vožnjo je storil več cestnoprometnih kršitev, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil. Renault clio so zasegli, vozniku zaradi kršitev izdali plačilni nalog v višini 2.090 evrov in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Mladoletnica za volanom

V okolici Novega mesta so policisti v petek zvečer ustavili mladoletnico, ki je vozila avtomobil. Vozilo so zasegli in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Odnesli zlat nakit

V Gorenjih Kamencah je v petek nekdo skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo in vzel zlat nakit. Škode je za okoli 500 evrov.

Je bil lačen?

V okolici Trebnjega je v noči na nedeljo nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel več nožev, suhomesnatih izdelkov in druga živila. Lastnika je oškodoval za 2.000 evrov.

Ob orodje

Med soboto in nedeljo je na Odrgi neznanec vlomil v lesen objekt ob stanovanjski hiši in odnesel dve motorni žagi in električno ročno orodje. Škode je za okoli 2.000 evrov.

Vlomili v skladišče trgovine

V nedeljo okoli 6.20 ure je bila PU Ljubljana obveščena o vlomu v skladišče trgovine v Ivančni Gorici, od koder so neznanci odtujili različne artikle (pralni prašek, darilne vrečke, čokoladice, bombone ...) Točna materialna škoda bo znana po opravljeni inventuri, za enkrat pa je ocenjena na približno 2.000 evrov.

