Nakit in mnogi drugi unikatni izdelki imajo poseben čar

27.11.2017 | 21:00

Črnomelj - Med 29. novembrom in 2. decembrom bo v enoti Podjetniškega inkubatorja Bela krajina - Stara lekarna na ogled razstava "Čari nakita in drugih unikatnih izdelkov izpod rok belokranjskih ustvarjalcev".

Na razstavi si boste lahko ogledali unikatne izdelke dvanajstih belokranjskih ustvarjalcev.

Predstavili se bodo Andreja Lukanič Janežič, ki izdeluje leseni nakit in lesene dodatke, Manuela in Damjan Ivanetič, ki ustvarjata nakit pod blagovno znamko Libitum Jewelry in uhane pod blagovno znamko ManuelaS, Nevenka Adlešič se bo vse dni razstave predstavljala z blagovno znamko Vireo, ki ponuja novosti na področju tiskovin za posebne priložnosti in izdelkov lesa za darila in notranji dekor, Ana Heij Primc izdeluje verižice, zapestnice in uhane iz perlic, ki jih naniza na svileno vrvico ali vrvico iz laksa, tudi ona bo na razstavi prisotna vse dni. V soboto se bo na razstavi predstavila tudi Alenka Kralj, ki izdeluje tekstilne izdelke iz naravnih materialov in materialov ponovne uporabe, svoje izdelke pa predstavlja pod imenom Ariela. Maja Ivanič, ki se ukvarja z modo in modnim svetovanjem, bo na razstavi prisotna vse dni, njeno delo pa lahko spremljate tudi tukaj. Ines R. Dedić največ oblikuje uporabne izdelke iz gline, ki niso tradicionalni - skodelice, krožnike, posodice, nakit, različnih barv in oblik. S steklarskimi izdelki in unikastnimi uporabnimi in dekorativnimi izdelki se bo predstavilo tudi Steklarstvo Kastelic, manjkala ne bo niti Margita Adamič, ki izdeluje predvem kuhinjske krpe in prte iz lanenega platna, na katere ročno tiska tradicionalne belokranjske motive. Vse dni bo svoja umetniška dela razstavljala tudi Martina Simonič, ki v svojih izdelkih združuje umetnost in oblikovanje, predstavil se bo tudi graver in ključavničar Stipo Vardić - Expres servis, ogledali pa si boste lahko tudi izdelke Tončke Jankovič, ki plete zanimive volnene odeje iz volne belokranjskih ovc, z debelo volneno nitjo in velikih dimenzij, tke laneno platno in izdeluje povštre.

V četrtek, 30. 11., bo ob 18. uri potekal pogovor z Manuelo in Damjanom Ivanetičem, ki bosta predstavila svojo podjetniško pot.

Razstava nakita in drugih izdelkov bo v sredo in četrtek odprta med 17. in 20. uro, v petek med 16. in 20. uro, v soboto, 2. decembra, pa od 9. do 12. ure in od 15. do 19. ure.

S. G.