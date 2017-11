Požar uničil ostrešje hiše; dojenček v inkubatorju s helikopterjem v UKC

28.11.2017 | 07:00

Sinoči ob 23.49 uri je v Spodnji Dragi, občina Ivančna Gorica, zagorelo ostrešje stanovanjske hiše. Posredovali so gasilci PGD Ivančna Gorica in PGD Stična, ki so požar pogasili, razkrili streho, pogorišče pregledali s termo kamero ter razkriti del strehe prekrili s folijo. Požar je ostrešje uničil. Na kraju so delavci Elektra Ljubljana odklopili elektriko.

Dojenček v inkubatorju s helikopterjem v UKC

Ob 14.56 je helikopter Slovenske vojske in sekundarna ekipa UKC Ljubljana posredoval v SB Brežice, od koder so prepeljali dojenčka v inkubatorju v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 10.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRM, izvod RO 2 Grm (desna stran ceste Metlika-Gradac).

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 10.00 do 12.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. CEROVEC.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 11.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOBRAVICA;

- od 10.00 do 13.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VEL. BAN;

- od 13.00 do 14.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ROJE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8.00 do 10.00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČATEŽ 1 na izvodu DOLENJA VAS.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območjuTP Arnova sela, Čela, Ključice, Mrzlak 1, Mrzlak 2, Pohanca, Trebež, Glogov brod, Artiče in Artiče zadružni dom med 7. in 8. ter med 14. in 15. uro in na območju TP Gornji Obrež med 7. in 15. uro.

M. K.