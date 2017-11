Terme Čatež z novimi krediti poplačale obveznosti do bank

28.11.2017 | 08:00

Foto: Arhiv DL

Čatež - Družba Terme Čatež je v minulih dneh poplačala vse svoje obstoječe obveznosti do bank, je poročala STA. To jim je uspelo, potem ko so pridobili dva nova kredita z ročnostjo sedmih let, so sporočili iz podjetja prek spletnih strani Ljubljanske borze.

»S tem je bilo uspešno izvedeno finančno prestrukturiranje družbe, ki ima tako vzpostavljeno stabilno financiranje za nadaljnjo rast in razvoj družbe,« so dodali v kratkem sporočilu.

Terme Čatež so poplačale svoje obveznosti, potem ko je bil v začetku meseca pravnomočno končal postopek preventivnega prestrukturiranja nad družbo DZS. Ta bo med drugim prodala Marino Portorož, ki skupaj s Termami Čatež sestavlja turistični steber skupine DZS.

M. Ž., STA