Mladi bi bili radi bolj povezani in dejavni

28.11.2017 | 09:10

Po delavnici je sledilo druženje in glasbeni program, ki so ga soustvarjali mladi občani - občina jih je oblekla v enake majice z napisom Petek mladih. (Foto: Občina ŠT)

Šmarješke Toplice - »Želimo, da naša mladina po šolanju pride v domači kraj, kjer se dobro počuti in je aktivna, ter da si tu ustvari družino,« pravi šmarješka županja Bernardka Krnc.

V občini želijo tudi zato v prihodnjih letih več pozornosti nameniti mladim. »Tega smo se začeli bolj zavedati ob pripravi strategije razvoja turizma, kjer sodelujemo s Fakulteto za turizem Brežice. Mladi so premalo vključeni v projekte in delo občine, v različnih društvih jih ni veliko, svojega društva pa nimajo,« pravi županja in doda, da so želeli iz prve roke izvedeti, kaj mladi v lokalnem okolju dejansko želijo in potrebujejo, katerih aktivnosti si želijo. Zato so jih povabili na t.i. Petek mladih.

Županja Bernardka Krnc je pozorno prisluhnila mladim v svoji občini. (Foto: Občina ŠT)

Okrog trideset mladih, starih od 16 do 26 let, se je odzvalo na županjin dopis. Na interaktivni delavnici v prostorih šole so mladi jasno povedali, da si želijo medsebojnega druženja in predlagali so celo ustanovitev svojega društva - Mladi občine Šmarješke Toplice. Kot pravi županja, vesela idej mladih, bi jim občina prišla naproti s prostori, ki bi jih uredili v stari šoli zraven Karlovškove hiše v centru Šmarjete, ki bi jo obnovili v nek medgeneracijski center. To načrtujejo v okviru občinskega podrobnega prostorskega načrta za jedro Šmarjete, ki naj bi ga občinski svet sprejel marca prihodnje leto.

L. Markelj