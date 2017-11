Rožmarin prepeva že petnajst let

28.11.2017 | 10:00

Moški pevski zbor Rožmarin (Foto: F. R.)

Mirnopeške čebelice

Mladi mirnopeški harmonikarji

Mirna Peč - Moški pevski zbor Rožmarin, ki deluje pod okriljem društva upokojencev Mirna Peč, prepeva že poldrugo desetletje. Na nedeljski koncert, ki je nosil naslov Veseli kletar in s katerim so obeležili jubilej, so v goste so povabili še prijatelje mirnopeške ljudske pevke Čebelice in mlade harmonikarje iz domačega društva harmonikarjev. Vsi skupaj so obiskovalcem, ki so povsem napolnili dvorano mirnopeškega kulturnega doma, pripravili lep pevski in tudi humoren večer, saj so člani zbora zaigrali skeč na temo kletarjenja in poželi bučen aplavz.

Predsednik zbora je Alojz Kastelic, vodi pa ga Gorazd Kermc, ki je v pravem pomenu besede nasledil pokojnega Darka Žagarja, v času brez zborovodje med obema pa jim je na pomoč priskočil domači župnik Janez Rihtaršič. S prihodom Kermca se je njihov repertuar razširil, pred tem so posegali predvsem po ljudskih pesmih pa tudi zborovskih. Ohranjanje ljudskih pesmi, ki so se pele v Mirni Peči, je bil namreč prvotni cilj skupine. Zdaj poleg ljudskih pojejo še ljubezenske, domovinske, narodno zavedne pesmi, vesele napitnice in pesmi o vinu, pa tudi žalostne pogrebne, cerkvene in dalmatinske pesmi.

Na nedeljskem koncertu so zapeli enajst pesmi, od tega kar šest prvič, med njimi tudi pesem z naslovom Naša pesem, ki jo je napisal častni občan Občine Mirna Peč Anton Pust, uglasbil pa zborovodja Kermc. Leta 2005 so posneli videospot z mirnopeškimi harmonikarji in izdali prvo zgoščenko ter ob desetletnici še drugo. Ob tokratnem prazniku so pripravili zbornik, v katerem so opisali svojih petnajst let.

M. Ž., Foto: Franci Ramovš

