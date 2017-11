Marinček potrdil ustanavljanje stranke

28.11.2017 | 11:55

Gorazd Marinček (Foto: M. Ž.)

Ljubljana - Na levi strani političnega pola je tik pred ustanovitvijo nova stranka. Gorazd Marinček je za STA potrdil, da jo bodo ustanovili do sredine decembra, želijo pa biti temelj obnovljenega projekta predvolilne koalicije Združena levica, ki se v DZ prebila na minulih volitvah. Obnoviti želijo njene ideale, ki so danes po njihovem mnenju izkrivljeni.

Marinček iz Slovenskega E-foruma, ki je bil zadnje čase viden zlasti ob zagonu projekta Magna Steyr, bo del ekipe stranke, ki nastaja. Kot je dejal, so na levi strani političnega pola, levico pa razumejo kot tisti del spektra, ki jim je blaginja ljudi in okolja pred kapitalskimi profiti. Menijo še, da so za razliko od drugih levih strank »z nogami na tleh in glavo pri ljudeh«.

Njihova osnovna točka programa naj bi bila odprava revščine v naslednjih petih letih. Ustanovni kongres stranke naj bi bil v decembru, medtem pa ne želijo krasti glasov volivcev drugim strankam, pač pa želijo aktivirati neopredeljene volivce.

Med vidnejšimi imeni, ki naj bi sodelovali v tej ekipi, se je omenjalo nepovezanega poslanca Matjaža Hanžka, ki je bil v DZ izvoljen kot poslanec Združene levice in stranke Trs, ki ji je tedaj tudi predsedoval. Vendar je Hanžek v ponedeljek zanikal, da naj bi sodeloval pri oblikovanju nove stranke. Zaenkrat tudi ne namerava postati član nobene stranke: »Že pred enim letom sem rekel, da bom šel iz strankarske politike in pri tem zaenkrat še vztrajam. Bom pa še videl, kako bo.«

Temelj nove stranke naj bi bila sicer ekipa, ki je izstopila iz Trsa v zadnji fazi. Njihov namen naj bi bil obnoviti ideale, s katerimi so šli v politiko. V koaliciji Združena levica so sicer poleg Trsa na volitvah sodelovali še tedanji IDS in DSD ter 4. skupina državljanov, skupaj so dobili šest poslanskih sedežev. Ta koalicija je po notranjih nesoglasjih razpadla, Trs in IDS pa sta se junija združili v stranko Levica, Hanžek pa je zatem izstopil iz poslanske skupine.

K novemu političnemu projektu so vabljeni vsi, ki se v tem vidijo, je dejal Marinček. Med povabljenimi v ekipo utegne biti tudi poslanec in podpredsednik stranke SD Janko Veber, ki ugibanj o ustanavljanju svoje nove stranke minuli teden ni ne zavrnil ne potrdil.

