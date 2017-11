Sistem GoNM se vrača spomladi

28.11.2017 | 11:05

Foto: MO Novo mesto, arhiv DL

Novo mesto - Zaradi slabe vremenske napovedi bo sistem avtomatske izposoje koles GoNM od danes dalje zaprt, so sporočili iz novomeške občine. Izvajalec bo sistem zagnal takoj, ko bo to v prihodnjem letu omogočalo vreme, morda že marca.

Od uvede sistema konec oktobra letos so na občini, kot so zapisali v sporočilu za javnost, zbrali vrsto neprecenljivih izkušenj, predvsem pa so bili veseli povratnih informacij in mnenj uporabnikov sistema. Na tej osnovi bodo naslednje leto sistem še nadgrajevali z namenom izboljšanja trajnostne mobilnosti v mestu, so še dodali.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (2) 2h nazaj Oceni Kolesar Se hecate? Zakaj pa ne bi vozili kolesa pozimi? V vsakem mestu ga, pa ga ne bi mogli v Nm? Pa saj ne moreš verjeti ... Vsakič znova me ta občina preseneti s kako neumno potezo. 1h nazaj Oceni Cefizelj A lahko opredelite te neprecenljive izkušnje. Na primer, koliko uporabnikov in naročnikov pa je bilo na koncu ? Preglej samo prijavljene komentatorje