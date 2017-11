Romuna nezakonito pobirala prostovoljne prispevke

28.11.2017 | 13:00

Krški policisti so bili včeraj obveščeni, da v enem izmed trgovskih centrov dva moška neupravičeno pobirata prostovoljne prispevke. Ko jima je oškodovanka izročila denar, sta se odpeljala z osebnim avtomobilom bolgarskih registrskih oznak. Z opisom vozila je novomeški OKC takoj seznanil policiste na terenu, ti pa so na avtocesti kmalu izsledili in ustavili vozilo.

Med postopkom so ugotovili, da sta državljana Romunije, stara 28 in 20 let, pod pretvezo, da sta gluhonema, od mimoidočih neupravičeno pobirala prostovoljne prispevke. Privedli so ju v postopek pred pristojno sodišče, kjer jima je bil izrečen izgon iz države za dobo dveh let. Policisti so tujca pospremili do mejnega prehoda, kjer sta zapustila Slovenijo.

Kot so sporočili iz Policijske uprave Novo mesto na njihovem območju občasno prejmejo obvestila o kršitvah, povezanih z nedovoljenim zbiranjem prostovoljnih prispevkov. V nekaterih primerih gre za beračenje, ko osebe na vsiljiv ali žaljiv način nadlegujejo za denar ali druge materialne dobrine. Ob nezakonitem pobiranju prostovoljnih prispevkov se osebe pogosto predstavljajo za predstavnike humanitarnih organizacij. Nemalokrat s pretvezami o pobiranju prispevkov za bolne osebe pri ljudeh želijo vzbuditi sočutje in se na ta način okoristiti. Policisti ugotavljajo, da kršitelji poleg neupravičenega pobiranja prispevkov večkrat ljudi tudi ogoljufajo pri vračilu denarja.

Občanom zato svetujejo, naj bodo pozorni, ali imajo te osebe ustrezna dovoljenja upravne enote. V nasprotnem primeru naj jim denarja ne izročajo in o tem takoj obvestijo policiste na številko 113.

S tremi promili alkohola in brez veljavne vozniške

Med kontrolo prometa v Šentrupertu so trebanjski policisti sinoči okoli 20. ure ustavili voznika osebnega avtomobila. Med postopkom so ugotovili, da 42-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 1,41 miligramov alkohola (2,93 g/kg). Avtomobil so mu zasegli, zaradi vožje pod vplivom alkohola izdali plačilni nalog v višini 1200 evrov in o vožnji brez veljavnega vozniškega dovoljenja z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

M. Ž.

