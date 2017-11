Diakonsko posvečenje Janeza Barboriča

28.11.2017 | 13:40

Janez Barborič v družbi sorodnikov in faranov na diakonskem posvečenju v Puli.

Šmarjeta - V Župniji Šmarjeta se prihodnje leto, konec junija, veselijo nove maše, prve po 50 letih.

Za duhovniški poklic se je odločil Janez Barborič iz Gorenje vasi pri Šmarjeti. Ta konec tedna je bilo v Puli diakonsko posvečenje, ki so se ga udeležili tudi verniki iz župnije Šmarjeta. Tja so se podali z avtobusom, na katerem niso manjkali župnik Andrej Golčnik, prejšnji župnik Janez Zdešar in županja Občine Šmarješke Toplice Bernardka Krnc. Nova maša prihodnje leto bo božji blagoslov naši občini in župniji Šmarjeta, pravijo. Sedaj bo po župniji oz. po domovih krožil Marijin kip, verniki pa bodo ob njem molili za novomašnika in nove duhovne poklice.

Čeprav nasploh v Sloveniji primanjkuje novih duhovniških poklicev, pa je v novomeški škofiji drugače. Število bogoslovcev z leti raste - v desetletni zgodovini škofije je bilo sedem novih maš in v prihodnjih nekaj letih jih bo še nekaj, poleg omenjenega Barboriča sta v semenišču še dva bogoslovca iz šentjernejske župnije: Benjamin Jarkovič in Blaž Franko.

L. Markelj, foto L. P.