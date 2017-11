RK podarja in išče

28.11.2017 | 17:00

Novo mesto - V Humanitarnem centru Območno združenje RK Novo mesto na Drski trenutno lahko podarijo:

PODARIM

- otroško posteljico z vzmetnico

- posteljo z vzmetnicami 180 x 190

- vzmetnice (2 x190 x 80 cm, 1 x 90 x 200 cm)

- kotno sedežno garnituro (možno ležišče)

- 2 nočni omarici

- garderobno omaro

- komodo

- 2 pisalni mizi

POTREBUJEM

- previjalno mizo

- vzmetnico (120 x 200 cm)

- otroški voziček za dvojčka

- omarico za čevlje

- kuhinjsko korito (š. 40 cm)

- kuhinjski pult ( š 40 cm)

- visečo kuhinjsko omarico (š 80 cm)

- hladilnike

- štedilnik na drva

- manjšo peč na drva

- plinski štedilnik

- štedilnike

- mikrovalovne pečice

- manjši električni radiator

- sesalnike

- preprogo- tekač

- večjo preprogo

- kosilnico na nitko

- kosilnico

- kolo za najstnika

- moško kolo

- topli pod

OZRK Novo mesto, tel.: 07/ 39 33 121, e: novo-mesto.ozrk @ozrks.si

OZRK Novo mesto ima razdelilnico hrane, kjer socialno šibki dobijo topli obrok vsak delovni dan ob 12. uri in kopalnico, v kateri se lahko stuširajo in operejo oblačila. Po rabljena oblačila in obutev je mogoče priti vsako sredo od 13. ure do 16.ur - s seboj je treba imeti osebno kartico uporabnika, ki se jo dobi na Centru za socialno delo v Novem mestu.

