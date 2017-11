Štiri fakultete ustanovile prvo (zasebno) univerzo v Novem mestu

Dr. Marjan Blažič, direktor VS, vodja projekta Jožica Čampa in Ana Blažič, prva dekanica FUPI.

Univerzo v Novem mestu so ustanovile štiri zasebne fakultete, ki preko koncesij omogočajo tudi posamične brezplačne študije.

Prizadevanja in cilje tako fakultet kot univerze so danes predstavili: dr. Malči Grivec, izr.prof.dr. Simon Muhič, doc.dr. Nevenka Kregar Velikonja, akad.prof.dr. Marjan Blažič, Jožica Čampa, mag. Ana Blažič, izr.prof.dr. Jasmina Starc in Miloš Šuštar.

Novo mesto - Pred dnevi je postala pravnomočna odločba Sveta Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu, ki je 21. septembra letos visokošolskemu zavodu Univerza v Novem mestu podelil akreditacijo. Prvo novomeško univerzo so ustanovile štiri fakultete, in sicer Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto (FPUV), Fakulteta za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (FUPI, Fakulteta za tehnologije in sisteme (FTS) ter Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto (FZV).

Dekani omenjenih fakultet so na današnji novinarski konferenci skupaj z dr. Marjanom Blažičem, direktorjem Visokošolskega središča Novo mesto, in Ano Blažič, prvo dekanico FUPI, ter vodjo projekta nastajanja univerze in tajnikom, Jožico Čampa in Milošem Šuštarjem predstavili dolgoletna prizadevanja regije, da bi dobila svojo univerzo. Kot je dejal Blažič, je imelo Novo mesto vrsto let posamezne programe izrednega študija, na katerih je bilo zaradi visokih šolnin bolj malo diplomantov, denar pa je iz regije odtekal v Ljubljano in kasneje Maribor. Že leta 1995 so ustanovili Društvo za ustanovitev univerze v Novem mestu, »čeprav takrat še nihče ni verjel v ta cilj«, pet let kasneje je nastalo »njegovo« Visokošolsko središče in sčasoma posamične fakultete, pa inštitut, strokovne revije ipd. Pogoje za ustanovitev univerze, med drugim vsaj tri programe različnih področij in pri vseh tri stopnje študija, so izpolnili lani, nato pripravili 600 strani obsežni elaborat in vlogo vložili novembra lani. Aprila letos jih je obiskala skupina strokovnjakov omenjene nacionalne agencije, konec septembra podelila akreditacijo, ki je 19. novembra postala pravnomočna.

O razvoju in ciljih posameznih fakultet so spregovorili dekani, dr. Malči Grivec (FUPI), dr. Simon Muhič (FTS), dr. Nevenka Kregar Velikonja (FZV) in dr. Jasmina Starc (FPUV), pod črto pa imajo vse štiri okoli 600 študentov in 100 profesorjev. Pohvalili so se tudi z raziskovalno dejavnostjo in pa mednarodnim sodelovanjem ter predvsem tesno povezanostjo s tukajšnjimi gospodarskimi subjekti. Želijo postati prepoznavna univerza, a se zavedajo omejitev okolja, tako da so s trenutnim številom tako študentov kot profesorjev zadovoljni, v letošnjem študijskem letu se je na vsako od omenjenih fakultet vpisalo med 30 in 70 novih študentov.

Na novinarska vprašanja o prevelikem številu visokošolskih programov glede na populacijo srednješolcev in o zasebnem šolstvu je Blažičeva pojasnila, da država, še manj pa regija in občina, nimajo začrtanega strateškega razvoja visokega šolstva, zato tolikšno število programov, da pa se tudi zasebne fakultete med seboj razlikujejo, njihovo visokošolsko središče kot edino deluje v lastnih prostorih, tudi z ustanovitvijo univerze za njeno delovanje ne bodo dobili niti centa ne od države ne od občine. »Drži, da je Visokošolsko središče zasebna last, a tako univerza kot vse fakultete delujejo po vseh predpisih, ki zavezujejo tudi javne fakultete, in preko koncesij,« je dodal Marjan Blažič. Jožica Čampa pa je nadaljevala, da je dodiplomski študij oz. prva stopnja tudi pri njih brezplačna, medtem ko država koncesij za magistrski in doktorski študij ni razpisala že od leta 2006.

Kot omenjeno, bodo delovanje univerze financirale fakultete ustanoviteljice. Zakaj med njimi ni še kakšna druga novomeška fakulteta, je Blažič odvrnil, da so jih povabili k sodelovanju že med pripravo elaborata, a se zanj niso odločile, da pa ostajajo odprti za vse oblike sodelovanja. Čampa je še povedala, da v današnjih časih ni fakultete brez podpore gospodarstva, čemur so zavezani od nastanka naprej, in da so njihovi diplomanti domala vsi zaposleni, da pa je znano dejstvo, da je naša regija kadrovsko podhranjena.

Kot je znano, si je za ustanovitev univerze vrsto let preko Ursa prizadevala tudi Mestna občina Novo mesto, kampus ima še vedno »rezerviran« prostor v Drgančevju ipd. Na današnji novinarski konferenci sicer ni bilo nobenega župana, na vprašanje Dolenjskega lista pa je novomeški župan Gregor Macedoni rekel: »Na Mestni občini Novo mesto podpiramo vsa prizadevanja za razvoj visokega šolstva, tudi ustanovitev univerze. V tem primeru niso vključeni javni visokošolski zavodi, v katerih ima občina ustanoviteljsko vlogo. Pobude za povezovanje so že bile in jih bomo tudi v bodoče spodbujali.«

