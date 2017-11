Dobrodelni borilni spektakel za družino v stiski

28.11.2017 | 15:30

Kostanjevica na Krki - Športni klub Fight Šentjernej je konec tedna že tretjič zapored organiziral dobrodelno prireditev z naslovom Rooster Blades III, ki je tokrat izjemoma potekala v sosednji občini in sicer v športni dvorani OŠ Kostanjevica na Krki.

Glavni organizator dogodka Sašo Štefanič in župan Radko Luzar.

Kot pravijo v klubu, je namen letošnje prireditve zbiranje sredstev za družino iz občine Šentjernej, ki se sooča s socialno stisko in nujno potrebuje pomoč pri obnovi dotrajanih bivalnih prostorov. Veseli so, da so zbrali več kot tisoč evrov.

Občina Šentjernej že od vsega začetka podpira klub pri tovrstnih dobrodelnih prireditvah in tokratni borbeni spektakel si je ogledal tudi župan Radko Luzar. Tovrstni dogodki so postali tradicionalni. Prvo leto so sredstva od prodanih kart namenili za izgradnjo vrtca Čebelica Šentjernej, lansko leto za fitnes park na prostem (z zamudo je sedaj uvrščen v proračun za leto 2018), ter letos za družino Grubar-Kuhar iz Dolenjega Vrhpolja.

V borilnem spektaklu se je pomerilo 26 borcev iz Slovenije in sosednje Hrvaške. Gledalci so si lahko ogledali 12 amaterskih in eno profesionalno borbo. Pomerili so se tudi štirje predstavniki športnega kluba Šentjernej in sicer Aljaž Macedoni, Jaša Mahnič, Blaž Bregar in Marko Gabrič. Mahnič in Bregar sta uspela premagati nasprotnika in tako sta osvojila medaljo. Žal tokrat sreča ni bila na strani Aljaža in Marka. Tri borbe so se zaključile z tehničnim nokout-tom, a se k sreči nihče ni resno poškodoval. Zadnji boj se je odvijal po profesionalnih merilih, in sicer med Alešem Golobom (KTB Ptuj) ter hrvaškim nasprotnikom Nikolo Crvenkovićem (LEON GYM). Oba sta pokazala izjemno moč ter vzdržljivost, a na koncu je slavil Crvenković.

Skupinska fotografija ob koncu prireditve.

Po dobrih treh urah se je prireditev uspešno zaključila. V športnem klubu Fight Šentjernej so po besedah Andreja Blatnika zadovoljni, da so ljudje vzeli dobrodelnost zelo resno in se udeležili borilnega spektakla v tako velikem številu. Športni klub Fight Šentjernej se ob tej priložnosti zahvaljuje vsem sponzorjem in ustanovam za izkazano podporo ter vsem sodelujočim klubom, pa tudi posameznikom, ki so se v duhu dobrodelnosti odrekli honorarju.

V klubu pa že kujejo nove načrte. Člani športnega kluba Fight se v pozitivni energiji že veselijo eventa prihodnje leto, ki bo nedvomno spet imel moto Georga S. Pattona - »Bolje se boriti za nekaj, kot živeti za nič.«

Rezultati borilnega spektakla v Kostanjevici na Krki.

Amaterske borbe:

Nik Arnšek (KTB Krško,SLO) VS Mario Majić K(BK Kula Sinj,HR) 61 kg

Sašo Zajec (Gepard Lj,SLO) VS Blaž Rastivojević (Simba,SLO) 75 kg

Dušan Radosavljević (MMA Velenje,SLO) VS Vito Zurc (Ultimate gym Nm ,SLO)77 kg

Gaj Muršec (KTB Velenje,SLO) VS Alen Merić (Leon gym,HR) 71 kg

Aljaž Macedoni (FC Šentjernej,SLO) VS Sven Hameršak (KTB Ptuj,SLO) 60 kg

Tim Birsa (Yaksha team,SLO) VS Niko Bojnec (Legija MS,SLO) 81 kg

Jaša Mahnič (FC Šentjernej,SLO) VS Jan Berus (Ultimate gym Nm,SLO) 63 kg

Jernej Ferčec (Center Ljubljana,SLO) VS Adam Blauhorn (Spartan gym,HR) 75 kg

Blaž Bregar (FC Šentjernej,SLO) VS Blaž Farič (KTB Ptuj,SLO 75 kg

Žan Podboršek (Center Ljubljana,SLO) VS Tomislav Cerić (Blitz Đakovo,HR) 71kg

Marko Gabrič (FC Šentjernej,SLO) VS Danijel Palatin (Legija MS,SLO) 71 kg

Nemanja Veljković (Center Ljubljana,SLO) VS Matko Babić (Blitz Đakovo,) 76 kg

Profesionalna borba večera:

Aleš Golob (KTB Ptuj,SLO) VS Nikola Crvenković (Leon gym,HR) 75kg

L. M., foto: FC Šentjernej, Robert Erjavec, Milan Krušič

Galerija