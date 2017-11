Od bobnov do reševalnega vozila

28.11.2017 | 15:15

Velika Dolina - Na Osnovni šoli Velika Dolina smo imeli novembra naravoslovni dan, ki smo ga poimenovali Zdrava šola, saj smo ga posvetili zdravemu duhu v zdravem telesu. Dan smo začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, nato pa so se učenci udeležili različnih delavnic, ki so jih vodili učitelji in zunanji izvajalci, katerim se najlepše zahvaljujemo za sodelovanje. Učenci so spoznali tehnike sproščanja, plezanje po vrvi in reševanje v jamah, tai chi, sproščali so se z udarjanjem na bobne in igrali na tolkala, spoznavali so pomen zdrave prehrane in gibanja.

Zdravi šoli so se pridružili tudi otroci iz Vrtca pri OŠ Velika Dolina, ki so aktivno sodelovali na delavnicah in spoznali reševalno vozilo.

Ker je bil 16. novembra mednarodni dan strpnosti, smo v okviru Zdrave šole govorili tudi o tem, kako pomembno je, da smo strpni drug z drugim in da razvijamo toleranco, kar se nam zdi pomembno tako na šoli kot v življenju nasploh.

Nataša Jenuš, Foto: Vesna Babnik

