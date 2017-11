Tako, kot se je strinjala tudi ministrica

28.11.2017 | 21:30

Ministrica za okolje in prostor Irena Majcen je s kostanjeviškim županom Ladkom Petretičem in še nekaterimi člani občinske uprave med septembrskim obiskom prehodila poplavljene kostanjeviške ulice. (Foto: M. L.)

Breg Krke so zvišali za sedemdeset centimetrov. (Foto: M. L.)

Nasipano zemljo so lpo poravnali. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V Kostanjevici na Krki so v teh dneh nasipali breg Krke pri župnišču. Za to zvišanje brežine so se odločili, ker menijo, da se na tem delu reka ob poplavah najprej razlije na mestne ulice.

Župan Ladko Petretič s sodelavci je omenjeno rešitev predstavil ministrici za okolje in prostor Ireni Majcen, ko je med septembrskimi poplavami obiskala Kostanjevico na Krki. Ministrica je podprla predvideni ukrep.

Takrat je tudi izrazila naklonjenost načrtom, da bi padavinsko vodo, ki zdaj vse pogosteje poplavlja Kostanjevico na Krki, v prihodnje usmerjali v Krakovski gozd.

Ministrica Irena Majcen si bo ob skorajšnjem obisku vlade v Posavju lahko ogledala, kaj je po septembrskem pogovoru s predstavniki kostanjeviških lokalnih oblasti že nastalo na poplavno ogroženem območju. Glede na takratne pogovore bo lahko zadovoljna.

M. L.

