Uredili bodo dostopno cesto do cone

29.11.2017 | 08:00

Podjetje SK si je do svojih objektov uredilo začasno cesto, ki je makadamska in v slabem stanju. (Foto: R. N.)

Hinje - Potem ko so pred dvema letoma postavili novo transformatorsko postajo, občina Žužemberk sedaj v obrtno-industrijsko cono Hinje načrtuje novo naložbo. Po besedah župana Franca Škufce so nedavno pridobili gradbeno dovoljenje za gradnjo dovozne ceste iz industrijske cone na glavno cesto, ki gre skozi Hinje, zato bodo v kratkem objavili tudi razpis za izbiro izvajalca. Če ne bo pritožb in če bodo vremenske razmere dopuščale, načrtujejo začetek investicije v začetku naslednjega leta.

V omenjeni coni sta trenutno dve podjetji, in sicer družba SK Transport ter družba SK. Slednja se ukvarja s serijsko CNC-obdelavo kovinskih izdelkov za avtomobilsko industrijo ter izdelavo unikatnih kovinskih kosov, priprav in naprav po meri.

»Na novi lokaciji smo od spomladi leta 2008. Naši kupci so družbe, ki so veliki svetovni akterji na področju avtomobilske industrije, robotike in strojegradnje,« pravi Janez Škufca, direktor podjetja, ki ima trenutno 24 zaposlenih. Da so sploh lahko prišli do svoje hale, so si kar sami po svojem in delno tudi po sosedovem zemljišču, ki se je s tem strinjal, uredili začasno cesto, ki je makadamska in v slabem stanju. »Dostop z navadnimi tovornjaki poteka dokaj nemoteno, priklopniki in izredni transporti pa so imeli kar nekaj težav z dostopom,« težave opisuje Škufca.

Župan poudarja, da je navezovalna cesta nujna za nadaljnji razvoj cone. »Trenutnim in bodočim investitorjem bomo omogočili boljše pogoje za delo,« pravi. Na glavno cesto se bo navezala pri novi transformatorski postaji, naložba pa je ocenjena na okoli 80.000 evrov. Na občini se nadejajo, da bodo s tem pritegnili še kakšnega novega investitorja, kar bi pomenilo nova delovna mesta. Predvsem med domačimi podjetniki obstaja interes, tako da so z nekaterimi že v resnih pogovorih.

Tudi v podjetju SK načrtujejo povečanje proizvodnje v obstoječih prostorih in gradnjo dodatnega objekta. V naslednjih letih občina namerava na območju celotne cone graditi tudi vso manjkajočo infrastrukturo.

R. N.