Avto v škarpo

29.11.2017 | 07:00

Sinoči ob 20.19 uri je v Artičah, občina Brežice, osebno vozilo trčilo v obcestno škarpo. Gasilci PGE Krško so protinaletno in protipožarno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, razsvetljevali kraj ter nudili pomoč policiji pri usmerjanju prometa. V nesreči se je ena oseba poškodovala.

Ob 19.23 so gasilci PGE Krško, na Tovarniški ulici v Krškem, pomagali občanu pri zagonu osebnega vozila.

Ob 8.24 je bila v naseljih Boršt, Krška vas in Cerklje ob Krki, občina Brežice, zaradi okvare na daljnovodu prekinjena oskrba z električno energijo. Okvaro so odpravili dežurni delavci Elektra Celje.

Vodo prekuhavajte

Komunala Sevnica obvešča vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti neprimerna za pitje. Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 7.00 do 10.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CERKVIŠČE, izvod Mlekarna.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8.00 do 10.00 zaradi del prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP JUGORJE PRI GABRJU;

- od 10.00 do 12.00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 11.00 do 15.00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAVNIK.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju TP Cerina med 10. in 12. uro.

M. K.