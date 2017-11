Razprava ob sprejemanju proračuna je bila kratka

Andreja Topolovšek.

Šentjernej - Po kratki razpravi so občinski svetniki na zadnji seji sprejeli predlog proračuna v prvi obravnavi. Kot je povedala višja svetovalka za proračun in finance Andreja Topolovšek, prihodki znašajo skoraj 7,6 milijona evrov, odhodki pa skoraj 9.4 milijona evrov.

Predlog proračuna bo do 7. decembra v javni razpravi. Do takrat bodo na občini sprejemali vse predloge in pripombe javnosti.

Ob vseh obveznih nalogah bodo za vse načrtovane naložbe skupaj porabili predvidoma skoraj pet milijonov evrov. Najpomembnejši projekt je dokončanje izgradnje novega vrtca Čebelica v Šentjerneju, ki znaša tri milijone evrov. Iz Eko sklada bodo pridobili skoraj 1,2 milijona nepovratnih sredstev, najeti kredit v višini 2,3 milijona evrov pa bodo odplačali v naslednjih 20 letih.

CESTE V OREHOVICI, DOBRAVICI, DRAMI, ROJAH

Pomembne investicije občino čakajo tudi na cestnem področju, saj bodo več kot 650 tisoč evrov namenili za investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest. Poleg asfaltiranja najbolj uničenih cestnih odsekov lokalnih cest bodo na vrsto prišle obnove cest v Orehovici, Dobravici ter v Drami in Rojah. Prav na nujno potrebne pločnike in avtobusna postajališča ob državni cesti Drama - Roje občani opozarjajo že dlje časa in zdaj, ko je v načrtu obnova državne ceste, zanje na občini namenjajo skoraj 90 tisoč evrov. Izgradnja bo potekala v okviru širše obnove ceste od Šentjerneja do Dobruške vasi, glavnino denarja pa bo seveda prispevala Direkcija RS za ceste. Denar ima zagotovljen in na občini pravijo, da bi se izgradnja lahko pričela proti koncu prihodnjega leta ali v začetku leta 2019. Seveda bo občina Šentjernej tudi v letu 2018 nadaljevala z izgradnjo izboljšanja vodovodnega sistema v okviru hidravličnih izboljšav ter z izgradnjo kanalizacije.

V predlogu proračuna je med drugim s 340 tisoč evri zajet tudi novi most v Mršeči vasi. Spomnimo, da so starega in dotrajanega podrli, krajani pa od takrat uporabljajo nadomestni pontonski most. Novogradnja betonskega mostu se načrtuje v prihodnjih dveh letih - najprej je treba pridobiti projektno dokumentacijo, delna izgradnja je predvidena v letu 2018, dokončanje pa v letu 2019. Del denarja naj bi po Zakonu o financiranju občin dobili od države.

NOVI NADZORNIKI EDŠ

Svetniki so na zadnji seji v drugi obravnavi sprejeli tudi Statut Občine Šentjernej in Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroških v Občini Šentjernej. Imenovali so še nov Nadzorni svet JP Ekološka družba Šentjernej d.o.o. Šentjernej, ki ga sestavljajo: Ignac Bakše, Jurij Kos in Danijela Pavlič (te je predlagal ustanovitelj) ter Franc Majzelj in Peter Pungerčar (izbrali delavci podjetja).

