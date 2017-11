Karierna dneva na Ekonomski in trgovski šoli Brežice

29.11.2017 | 08:30

Martina Urbanč, Jožica Kene, Matic Vračun in Saša Jezbimirović (Foto: Metka Galič)

Brežice - Kam na srednjo šolo in kaj so poklici prihodnosti? Da bi bila odločitev za letošnje devetošolce čim lažja, so dijaki in profesorji skupaj z gosti iz gospodarstva pripravili dva karierna dneva, na katera so povabili učence iz OŠ Brežice, OŠ Bizeljsko, OŠ Artiče in OŠ Pišece. Glavna koordinatorka dogodka pod sloganom »Iz ETrŠ na delovna mesta« je bila Nadja Ivšić. Prisotnim smo predstavili poklice trgovec, ekonomski tehnik in vzgojitelj predšolskih otrok.

Zjutraj so dijaki ETrŠ bodoče dijake pozdravili s kratkim kulturnim programom in pogostitvijo. Ravnateljica dr. Mojca Tomažin je prisotnim spregovorila o potrebnem trudu in zagnanosti, ki jih bosta popeljala skozi prav vsaka želena vrata. Učence so potem dijaki razdelili v skupine in jih popeljali na ogled šole in telovadnice ter na delavnice, kjer so spoznavali delo v različnih programih šole.

Na podjetniški delavnici, ki jo je vodila mentorica Mira Starc, so dijaki ETrŠ predstavili tri poslovne ideje, povabili pa so tudi naše bivše dijake in danes uspešne gospodarstvenike, ki so predstavili svojo karierno pot. Gosti so bili Martina Urbanč, direktorica Delavske hranilnice PE Brežice, Jožica Kene, vodja tehničnih pregledov Avto Krka PE Krško, Mojca Krošelj, komercialistka v Zavarovalnici Sava, Luka Marčetić, režiser in scenarist, ter Matic Vračun in Saša Jezbimirović, komercialista v BV Maziva Brežice. S tem so bodočim dijakom predstavili paleto poklicev, ki jih lahko opravljajo z izhodiščno izobrazbo programa ekonomski tehnik.

Koordinatorka mednarodnih projektov Elena Mlakar je pripravila skupino dijakov, ki so gostom iz prve roke predstavili izkušnje in gradiva iz mednarodnih izmenjav ter možnost opravljanja prakse v tujini. Poklic prodajalec je s skupino dijakov v posebni učilnici, opremljeni kot prodajalna, predstavila Urška Senica.

Poklic vzgojitelj predšolskih otrok in delo ter izdelke dijakov v programu predšolska vzgoja sta s svojo ekipo dijakov predstavili mentorici Mojca Ogorelc in Nadja Ivšić. Posebna zahvala pa gre tudi muzejski kustosinji pedagoginji Silviji Skrivalnik iz Posavskega muzeja Brežice za predstavitev dela muzejskega pedagoga in Mirjani Bauer iz Uprave za obrambo Novo mesto s svojo ekipo mladih vojakov za predstavitev poklica vojak.

Devetošolci iz Artič, Bizeljskega, Brežic in Pišec so v prijaznem in spodbudnem okolju naše šole preživeli sproščen dan in ob tem izvedeli še marsikaj novega in zanimivega. Želimo jim, da bi se ob vpisu v srednjo šolo pravilno in dobro odločili.

M. G.

Galerija