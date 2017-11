Pohod na Debenec

29.11.2017 | 08:40

Mokronog - V četrtek, 23. novembra, smo na množični pozno jesenski pohod odšli Mladi pohodniki OŠ Mokronog. Cilj je bil Debenec. Med potjo smo opazovali naravo, reševali nagradne uganke in se tako učili. Z Debenca so se ponujali čudoviti razgledi po dolini in na okoliško hribovje. Pogovor nas je vodil k načrtovanju novega pohodniškega cilja. Pred kočo, ki je bila žal zaprta, smo pomalicali in naredili nekaj fotografij.

Pot v dolino nas je vodila mimo damjakov, ki so se prestrašili našega glasnega občudovanja in zbežali v zavetje. Veseli, razposajeni ter utrujeni smo se varno vrnili v dolino, kjer so na pohodnike že čakali starši.

Polona Kralj Zupančič in Fani Kapus