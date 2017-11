Projektni teden 2017

29.11.2017 | 08:50

Kulturni dan so namenili ga praznovanju pete obletnice Rastoče knjige za učence.

Dolenjske Toplice - Tretji teden letošnjega novembra je bil v osnovni šoli Dolenjske Toplice teden dejavnosti oziroma projektni teden. Skozi cel teden so se vrstili dnevi dejavnosti: naravoslovni, podjetniški, kulturni, tehniški dan. Teden je bil skrbno načrtovan. Nanj smo se pripravljali že od konca lanskega junija in spet avgusta, oktobra pa so morali biti podrobno izdelani programi za vsak dan posebej.

Pri naravoslovnem dnevu smo se seznanili z varno rabo interneta. Bil je zelo zanimiv. Tudi učitelji smo izvedeli veliko, česar prej še nismo vedeli. Sledi je podjetniški dan, ki smo ga izvedli v sklopu mednarodnega projekta Erasmus plus. Izdelovali smo novoletne okraske in darila, ki jih bomo prodajali na kulturnem bazarju.

Podjetniškemu dnevu je sledil kulturni dan. Namenili smo ga praznovanju pete obletnice Rastoče knjige za učence. Učenci so se srečali s prijateljskimi razredi in ustvarjali na temo Slovenske ljudske pravljice. Delo je bilo zelo zanimivo, druženje učencev tudi. Nastalo je veliko izdelkov, ki še vedno krasijo šolske hodnike, slikovno gradivo pa šolsko Fotogalerijo. Na šolski sklepni prireditvi so se imeli učenci možnost pokazati, kaj so pripravili dopoldne. Predstavitve učencev so bile zelo zanimive. Še najbolj pomembno pa je, da so lahko nastopili učenci, ki sicer ne nastopajo na javnih prireditvah.

Zadnji dan pa je bi dan slovenske hrane. Zjutraj smo imeli tradicionalni slovenski zajtrk. Pridružila sta se nam tudi državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo in prehrano mag. Tanja Strniša in čebelar Roman Košale in Čebelarskega društva Straža – Dolenjske Toplice. Po zajtrku smo v telovadnici skupaj zapeli Slakovo pesem Čebelar in se tako pridružili prizadevanjem Čebelarske zveze Slovenije, da 20. maj že v letu 2018 postane svetovni dan čebel. V telovadnici smo izvedli še skupni BFO. Dan smo nadaljevali v učilnicah s stalnimi in izmenjajočimi delavnicami na temo Izmerimo svoje zdravje.

Učencem je bil projektni teden zelo všeč, saj so lahko cel teden sproščeno delali brez spraševanja in kontrolk. Za učitelje pa je to pomenilo malo več priprav in strpnosti pri izvedbi dejavnosti. Menja učiteljev po analizi so bila deljena, in sicer, da teden celo podaljšamo, nekateri pa so menili, da ga skrajšamo, saj so bili preutrujeni. Vsekakor srečno projektnemu tednu 2018.

Marija Andrejčič