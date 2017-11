Na ministrstvu za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano

29.11.2017 | 09:00

Novo mesto, Ljubljana - V petek, 24. novembra, smo najbolj pridni učenci kuharskega krožka na Osnovni šoli Drska odšli v Ljubljano na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V šolo smo prišli že ob sedmih zjutraj, kjer smo spekli štiri Dolenjske pogače. Na eno smo dali kumino in sol, na naslednjo kumino, sol in šinjek, na tretjo sir in na četrto slanino, kar pa naše Dolenjske pogače razlikuje pa so oblika(naše so pravokotne, ko so Belokranjske okrogle) in nadevi. Na ministrstvo smo odnesli še dve jabolčne pite z medom in orehi, medene rezine, jesenski napitek in proseno kašo s slivami.

Na ministrstvu smo se razdelili v dve skupine(v eni tri učenke, v drugi pa dva dečka in dve deklici), vsaka pa je dobila eno mizo. Na naši mizi smo stregle Dolenjske pogače, jesenski napitek in medene rezine. Na drugi mizi pa proseno kašo s slivami, jabolčno pito z medom in orehi in medene rezine. Ko so gostje prišli iz sestanka so prišli tudi na pogostitev. S skupino smo dobili veliko pozitivnih komentarjev, nekaterim pa so bile jedi tako všeč, da so hoteli tudi recept, ki smo jim ga z veseljem dali.

Pogostitev je uspela kar dokazuje tudi to, da so vso hrano z veseljem pojedli.

Pia Olga Šepec, 7.b OŠ Drska

