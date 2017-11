Gradbeno dovoljenje za preboj Roška-Pionirska

29.11.2017 | 12:00

Kozolec ob Topliški cesti, ki ga bo 'povozila' nova cesta bodo po besedah župana Jožeta Muhiča prestavili ob kolesarski poligon panktrack na Močilah. (Foto: M. Ž.)

Dolenjske Toplice - O prepotrebni topliški obvoznici se že dolgo govori. Po letih in letih čakanja je prvi zelo konkreten korak, da bo končno le postala resničnost, pomenil Protokol o sodelovanju pri izgradnji obvoznice, ki sta ga domači župan Jože Muhič in minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič podpisala sredi junija lani, pred kratkim pa je topliška občina dobila tudi gradbeno dovoljenje za njeno prvo fazo - preboj med Roško in Pionirsko cesto.

»V ta projekt smo vložili veliko naporov tako na Občini kot na Ministrstvu za infrastrukturo ter morali pogoltniti nekaj sila neokusnih zalogajev, a je bilo vredno! Če bi se nam ta priložnost izmuznila, bi za nekaj mandatov, če ne za vedno, na obvoznico lahko pozabili. Tako pa ostaja kot realen rok za dokončanje izgradnje naslednja jesen, čeravno imajo s pripravo vsega potrebnega za naš skupni projekt na ministrstvu še veliko dela,« je ob veseli novici sporočil župan.

Sama gradnja obvoznice je razdeljena v tri faze – prva je že omenjeni preboj Roška – Pionirka, druga izgradnja mostu preko potoka Sušica in dveh krožišč ter tretja prometna ureditev v okolici šole. Višina celotne naložbe je po stalnih projektantskih cenah ocenjena na okoli pet milijonov evrov (z DDV), prva pa je vredna malo manj kot milijon evrov, od tega bo občina prispevala 200 tisočakov.

M. Ž.