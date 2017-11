Za sedem tisočakov dobrote in sreče

29.11.2017 | 09:50

Glasbeniki so navdušili (Foto: N. Č. C.)

Glavni dobitek je bila vezena slika. (Foto: M. P. K.)

Koncert jeprivabil številne poslušalce. (Foto: Foto: N. Č. C.)

Sevnica - Območno združenje Rdečega križa Sevnica je v sodelovanju s KŠTM Sevnica nedavno pripravilo že 5. dobrodelni koncert za pomoč revnejšim iz občine Sevnica. Na več kot dveurni prireditvi, ki jo je povezovala Silvija Blaževič, so sodelovali Tone Rus z družino, ansambel saksofonov glasbenih šol Sevnica in Krško, Kaja Pavlič z mažoretami Društva Trg Sevnica, tenorist Marko Železnik ob spremljavi Martina Šušteršiča in zbor učencev Osnovne šole Šentjanž.

Z vstopnino, denarnimi donacijami in srečelovom so zbrali skupno 7.150 evrov. S tem zneskom je bil letošnji dobrodelni koncert uspešnejši od lanskega.

Prizadevni prostovoljci iz krajevnih organizacij Rdečega križa so za letošnji koncert za srečelov zbrali 391 dobitkov pri 124 ustanovah, podjetjih in obrtnikih iz sevniške občine in tudi od drugod. Glavni dobitek, ročno vezeno sliko, je prispevala prostovoljka Rdečega križa v Tržišču Milica Majcen.

Zbrane na koncertu so nagovorili predsednica sevniškega območnega združenja Rdečega križa Breda Drenek Sotošek in sekretarka Mojca Pinterič Krajnc, župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Mojca Pernovšek.

M. L., foto: N. Č. C

