Turistična patrulja bo ocenila tudi nekaj naših občin

29.11.2017 | 13:05

Na fotografiji utrinek iz Bleda- iz podelitve priznanj turistom najbolj prijaznim slovenskim občinam v zadnji izdaji turistične patrulje. (Foto: Mare Vavpotič/M24)

Ljubljana - Časnik Svet24 danes že četrtič zapovrstjo začenja z odmevnim projektom Turistična patrulja, ki je namenjen predvsem odkrivanju slovenskih mest, njihovim pomanjkljivostim in pestrostim, ki jih opazi le objektivni ocenjevalec - tujec.

V treh sezonah se jim je v projektu pridružilo več kot 100 tujcev z vsega sveta. Ti so na svojih dvodnevnih potovanjih po Sloveniji ocenjevali urejenost in videz kraja ter čistočo, prometne povezave, možne dostope z javnimi prevozi, opremljenost krajev s kažipoti ter informativnimi tablami, namestitev, kulinarično ponudbo, ponudbo kulturnih vsebin, ki je na voljo na dan obiska, ponudbo športnih dejavnosti, rekreacije in zabave, ponudbo spominkov, spletno stran obiskanega kraja in znamenitosti, odpiralni čas turističnoinformacijskega centra, njihovo angažiranost in prijaznost, gostoljubnost ter splošni vtis.

Tuji popotniki bodo tokrat ocenjevali turistični utrip naslednjih občin: Jesenice, Bohinj, Kanal ob Soči, Medvode, Jezersko, Gorenja vas - Poljane, Velike Lašče, Ilirska Bistrica, Mozirje, Črna na Koroškem, Trebnje, Bistrica ob Sotli, Ruše, Radenci, Razkrižje in Sežana.

Sočasno z ocenjevanjem tujcev poteka tudi glasovanje bralcev prek glasovnic, objavljenih vsako sredo v časniku Novice Svet24, ki izbirajo najprijaznejšo občino. Celoten projekt, ki ponuja prav poseben vpogled v ponudbo ter bisere in pomanjkljivosti slovenskega turizma, traja 15 tednov. Medtem turisti obiščejo 15 slovenskih mest in jih ocenijo, njihove potopise pa lahko bralci preberejo v časopisu Novice Svet24.

Projekt se zaključi s sklepnim dogodkom, na katerem podelijo priznanja in posebne plakete najbolje ocenjenim trem občinam po izboru tujcev in po izboru bralcev. Priznanje za turistom najbolj prijazno občino je v lanski poletni turistični sezoni po izboru bralcev osvojila Občina Bled, v zimski Občina Bloke, turistom najbolj prijazna občina letošnjega poletja pa je Občina Radovljica. Bralci so med predstavljenimi občinami lansko poletje največ glasov namenili Občini Zagorje ob Savi, medtem ko so pozimi, tako kot turisti, za najprijaznejšo občino izbrali Bloke, letos pa si je laskavi naziv nadela Občina Ravne na Koroškem.

"Skupno se nam je tako pridružilo že 45 mest, ob koncu tega projekta pa bomo ocenili že 60. mesto. Vsakič znova smo priča navdušenju tujcev nad čudovito zeleno pokrajino, ki po le nekaj kilometrih že bistveno spremeni svojo podobo. Nikoli ne pozabijo omeniti tudi naše gostoljubnosti, prijaznosti in simpatične sramežljivosti. Razočaranje pa jim po navadi prinesejo slabe prometne povezave in delovni čas kulturno-zgodovinskih ustanov ter turističnoinformacijskih centrov. Veselimo se že novih pustolovščin in avantur, ki jih bodo turisti doživeli ob odkrivanju naših lepot," so sporočili organizatorji iz omenjenega časnika.

J. A.